Συγχαρητήρια Δένδια στον Ρ. Μενέντεζ για την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας

Θερμά συγχαρητήρια στον Ρόμπερτ Μενέντεζ, «ενός διακεκριμένου γερουσιαστή και ενός μακροχρόνιου φίλου της Ελλάδας», για την ανάληψη της θέσης του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, με ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως προσβλέπει σε στενή συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

We warmly congratulate @SenatorMenendez, a distinguished Senator & a long-standing friend of Greece, on his appointment as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee. We look forward to a close cooperation on promoting peace & security in the region pic.twitter.com/2Q3vVykWiF