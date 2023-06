Συγχαρητήρια ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νέο πρωθυπουργό της Φινλανδίας - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη με ανάρτησή του στο Twitter τον νέο πρωθυπουργό της Φινλανδίας Πετέρι Όρπο.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:

"Συγχαρητήρια στον @PetteriOrpo για τον διορισμό του ως πρωθυπουργού της Φινλανδίας. Του εύχομαι τα καλύτερα! Ανυπομονώ να προωθήσουμε τις σχέσεις των χωρών μας, ως εταίροι και σύμμαχοι. @EPP @kokoomus

Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη στα αγγλικά:

Congratulations to @PetteriOrpo on his appointment as Prime Minister of Finland. I wish him all the best! Looking forward to advancing our countries' relations, as partners and as allies".