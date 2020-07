Στην Υδρα ο αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ [εικόνες]

Την Ύδρα επισκέφτηκε την Πέμπτη, ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ προσκεκλημένος του Δημάρχου του νησιού Γιώργου Κουκουδάκη.

Η επίσκεψη στο νησί δεν ήταν τυχαία καθώς οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 1821 και η Υδρα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση,

Μάλιστα, ο κ. Πάιατ μέχρι τον Μάρτιο, πρόκειται να κάνει και άλλες επισκέψεις σε περιοχές ανά την Ελλάδα όπου χτύπησε η καρδιά της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Πρέσβης επισκέφτηκε το ιστορικό Δημαρχείο και ξεναγήθηκε στον Καθεδρικό Ναό, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, στην Ιστορική Οικία του Λάζαρου Κουντουριώτη, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας.

Ευχαριστώ πολύ, Mayor Koukoudakis, for hosting us today to see #Hydra's great strengths in tourism, entrepreneurship, shipping, and the arts. @USEmbassyAthens looks forward to partnering with @HydraIsland for #Greece2021 and beyond! pic.twitter.com/wTERoEtNBN