Σταν Γκρίνμπεργκ: Ο «Aμερικανός φίλος» πίσω από την καμπάνια της ΝΔ

Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επικοινωνιολόγους στον κόσμο, είναι ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχημένες προεκλογικές καμπάνιες -μεταξύ άλλων- του Μπιλ Κλίντον, του Τόνι Μπλερ, του Γκέρχαρντ Σρέντερ και του Νέλσον Μαντέλα και εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια έχει αναλάβει την επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.

Ο λόγος για τον Σταν Γκρίνμπεργκ, τον επονομαζόμενο και «γκουρού των προεκλογικών εκστρατειών», που πηγαινοέρχεται με μια ομάδα 3-4 συνεργατών του στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και είναι ο εμπνευστής της ιδέας να «αγνοήσει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα και να εστιάσει σ' ένα κεντρώο, φιλελεύθερο πρόγραμμα, που όπως έδειξαν οι αναλύσεις, χρειάζεται η Ελλάδα. Μετά τον θρίαμβο της ΝΔ στις ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα έως τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Στο επιτελείο του Γκρίνμπεργκ, ο οποίος χρησιμοποιεί προχωρημένες μεθόδους έρευνας, που βασίζονται στη μεθοδολογία του focus group («ομάδες εστίασης»), περιλαμβάνονται και δημοσκόποι, οι οποίοι αναλύουν τα αποτελέσματα των σφυγμομετρήσεων για τη ΝΔ και διεξάγουν και διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.

Ποιος είναι ο Σταν Γκρίνμπεργκ

Πασίγνωστος ανά την υφήλιο δημοσκόπος, σχεδιαστής πολιτικής στρατηγικής και πολυγραφότατος συγγραφέας ο διάσημος Αμερικανός επικοινωνιολόγος έχει συνδράμει με τις συμβουλές του εκατοντάδες πολιτικούς, κόμματα, μεγάλες επιχειρήσεις και οργανώσεις λαϊκής βάσεις να πετύχουν τους στόχους τους.

O Μπιλ Κλίντον (φωτογραφία του 1992 μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ) ήταν ένας από τους διασημότερους «πελάτες» του Σταν Γκρίνμπεργκ / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Πολύτιμος σύμμαχος, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, υποψηφίων και εταιρειών-κολοσσών, ο Σταν Γκρίνμπεργκ συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής τους σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, η κλιματική αλλαγή κι είναι ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greenberg Quinlan Rosner Research, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πολιτικής στρατηγικής στον κόσμο.

Κλίντον, Μαντέλα, Τόνι Μπλερ στη μακρά λίστα των πελατών του Γκρίνμπεργκ

Η λίστα των πελατών του διάσημου συγγραφέα πολλών best seller, όπως το «It’s the Middle Class, You Stupid», περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα ηγετών του πλανήτη, καθώς ο Γκρίνμπεργκ έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Μπιλ Κλίντον (το 1992), τον Νέλσον Μαντέλα, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Αλ Γκορ (ήταν ο άνθρωπος που τον συμβούλεψε να φιλήσει παθιασμένα τη σύζυγό του Τίπερ στο συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου έλαβε το χρίσμα), τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ (το 1997) , τον πρώην προεδρικό υποψήφιο στις ΗΠΑ, Τζον Κέρι, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ και εκατοντάδες άλλους υποψηφίους και οργανισμούς σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

O Σταν Γκρίνμπεργκ είχε συμβουλέψει τον Αλ Γκορ να φιλήσει παθιασμένα τη σύζυγό του Τίπερ στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Λος Άντζελες το 2000. / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Ο Γκρίνμπεργκ έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πολιτικής στρατηγικής σε εταιρικούς κολοσσούς όπως η Boeing, η Microsoft, η BP, η Sun Microsystems, η Comverse, η Monsanto και η United HealthCare. Διετέλεσε στρατηγικός σύμβουλος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα συμβάλλοντας στην προετοιμασία για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της Ολυμπιάδας. Διεξήγαγε μεταξύ άλλων δημοσκοπήσεις για την εκστρατεία απαγόρευσης των ναρκών και για διεθνείς ΜΚΟ που ασχολούνται με κρίσιμα ζητήματα όπως η πολιτική μεταρρύθμιση, η κλιματική αλλαγή, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και η γήρανση του πληθυσμού, ενώ ήταν ο κύριος σύμβουλος δημοσκοπήσεων της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ μεταξύ 1988-1994, δηλαδή την περίοδο της μείζονος αναδιάρθρωσής του.

Το «βαρύ» βιογραφικό του Γκρίνμπεργκ

Γεννημένος το 1945 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, σύζυγος της πολυεκατομμυριούχου γερουσιαστού Ρόζα Ντε Λάουρο, ο Σταν Γκρίνμπεργκ σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι κι έκανε το διδακτορικό του στον ίδιο τομέα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

H γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Ρόζα Ντε Λάουρο, σύζυγος του Σταν Γκρίνμπεργκ / Φωτογραφία: ΑΡ/Alex Brandon

Διετέλεσε επί μια δεκαετία καθηγητής σ’ ένα άλλο κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο, το Γέιλ, θέση που εγκατέλειψε για να ιδρύσει το 1980 στην Ουάσιγκτον την Greenberg Quinlan Rosner Research, εταιρεία πολιτικής έρευνας που σχετίζεται με το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μπήκε στο Hall of Fame της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Συμβούλων, τον έχουν βαφτίσει μεταξύ άλλων «Ντε Νίρο όλων των πολιτικών συμβούλων» και «γκουρού χωρίς αντίπαλο». Συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν «πατέρα των σύγχρονων τεχνικών δημοσκοπήσεων», ενώ το περιοδικό Esquire τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο των σημαντικότερων ανθρώπων του 21ου αιώνα.