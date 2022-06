Σμυρλής: Το ΥΠΕΞ αρωγός στις μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας-Νότιας Αφρικής - iefimerida.gr

Τις μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νοτίου Αφρικής, για Έλληνες και Νοτιοαφρικανούς επιχειρηματίες ανέδειξε ο Γιάννης Σμυρλής.

Ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής, στη Διαδικτυακή Τηλεδιάσκεψη του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης με θέμα «Prospects and Opportunities of Greek Entrepreneurs for Trade and Investment in South Africa», αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης- το οποίο αποτελεί και μέλος του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική (European Business Council for Africa/ EBCAM)- καθώς τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια στηρίζει και προωθεί τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των αφρικανικών χωρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γενικός γραμματέας επισήμανε την ιδιαίτερη αξία που προσλαμβάνει σήμερα η οικονομική συνεργασία ως σημαντική κινητήρια δύναμη για την ειρήνη και τη σταθερότητα, ιδιαιτέρως τώρα που, όπως είπε, οι διεθνείς εξελίξεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την παγκόσμια τάξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σμυρλής υπογράμμισε ότι η ενισχυμένη και συνεχής περιφερειακή και διμερής συνεργασία σε όλους τους τομείς θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας. Για την Ελλάδα, όπως τόνισε, η Νότια Αφρική είναι ένας εμπορικός εταίρος με μεγάλες δυνατότητες, καθώς έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη και πιο ανεπτυγμένη οικονομία στην αφρικανική ήπειρο και είναι μέλος του G-20 Group. Γεγονός που αποδεικνύεται και από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται στις χώρες-στόχους.