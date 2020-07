Προκαλεί ξανά ο Ακάρ: Υπάρχουν νησιά που δεν έχει κριθεί η κυριαρχία τους

Πιστή στην πολιτική του αναθεωρητισμού, η Τουρκία σηκώνει και πάλι τους τόνους, αμφισβητώντας -διά χειλέων του υπ. Αμυνας Χουλουσί Ακάρ - την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας την οποία έδωσε μάλιστα από τη Λιβύη, υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν νησίδες των οποίων η κυριαρχία δεν είναι καθορισμένη.

«Υπάρχουν νησιά, βραχονησίδες και νησίδες που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους. Σε αυτό το θέμα χρειάζεται προσοχή. Σε ορισμένα από αυτά, οι γείτονες μας οι Έλληνες, σε ανώτερο επίπεδο πραγματοποιούν επισκέψεις με υπερβολικές τελετές» είπε χαρακτηριστικά ο Χουλουσί Ακάρ στο βρετανικό δίκτυο που χαρακτηρίζει την Τουρκία σαν «τη νέα δύναμη στη Λιβύη».

