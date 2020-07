Προ των ευθυνών της η Ευρώπη για την Τουρκία –Ξεκίνησε το κρίσιμο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Αγία Σοφία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προσέρχεται αποφασισμένος να θέσει προ των ευθυνών τους Ευρωπαίους ομολόγους του ζητώντας να καταρτιστεί συγκεκριμένη λίστα κυρώσεων κατά της Τουρκίας, σε περίπτωση που παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αν και το ζήτημα της απόφασης μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν είναι στην ατζέντα του Συμβουλίου, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να το θέσει ενώ θα υπερασπιστεί και το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργοποίηση των κυρώσεων αναφορικά με τις παραβιάσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, οι Νίκος Δένδιας και Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν συνάντηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ όπου ετέθη το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.

Προσερχόμενος, πάντως, στο Συμβούλιο ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι η Τουρκία «είναι το σημαντικότερο θέμα της ατζέντας» σημειώνοντας, παράλληλα, ότι «οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα καλές αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα».

