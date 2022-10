Τσαγατάι Ερτζιγές: Ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα -Στηρίζει «Γαλάζια Πατρίδα», τι λέει για Καστελλόριζο - iefimerida.gr

Νέο πρέσβη στην Αθήνα διόρισε η Άγκυρα την Πέμπτη, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο μέχρι σήμερα γενικός διευθυντής του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για ζητήματα Διμερών Πολιτικών, Αεροναυτιλιακών και Συνοριακών Υποθέσεων, Τσαγατάι Ερτζιγές, θα είναι ο νέος πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο «Anadolu».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας έμπειρος διπλωμάτης, με παρελθόν στα ελληνοτουρκικά και στα ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες, ο Ερτζιγές ήταν μέλος της διερευνητικής ομάδας του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, Σεντάτ Ονάλ, ο οποίος πλέον, με απόφαση Τσαβούσογλου, θα είναι ο πρέσβης της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τσαγατάι Ερτζιγές στις συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη το 2021:

Ο Ερτζιγές θα πάρει τη θέση που έχει σήμερα ο Μπουράκ Οζουγκέργκιν στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο Τσαγατάι Ερτζιγές

Αποφοίτησε από το TED Ankara College το 1984, από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας το 1988 και από την Ακαδημία Ναυτικού Δικαίου της Ρόδου του Πανεπιστημίου Βιρτζίνια, το 2002.

Το 1988 μπήκε στο υπουργείο Εξωτερικών και έγινε μέλος του τμήματος που ασχολούνταν με τα ελληνοτουρκικά.

Υπηρέτησε ακόμα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας-Αεροπορίας, έγινε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, με έδρα το Μόντρεαλ, την 1η Σεπτεμβρίου 2012, και ξεκίνησε το καθήκον του ως Πρέσβης στη Βηρυτό στις 15 Σεπτεμβρίου 2015. Υπηρέτησε στη Βηρυτό μέχρι τις 8 Απριλίου 2018.

Υπηρέτησε ως μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο το 2004 και στις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα για το Αιγαίο.

Το «σκάνδαλο» με τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Προτού ο Τσαγατάι Ερτζιγές ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές της Άγκυρας και ακολουθήσει τη γραμμή της «Γαλάζιας Πατρίδας», των τουρκικών διεκδικήσεων και του τουρκολιβυκού μνημονίου, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία με κάποιες δηλώσεις του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερτζιγές είχε εκπονήσει παρουσίαση που είχε δημοσιεύσει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τον Μάιο του 2019, με τον τίτλο «Υπεράκτιες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο & Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ορίων στο Διεθνές Δίκαιο» («Turkey’s off-shore activities in the Eastern Mediterranean & Maritime Boundary Delimitation in International Law»).

Το 2019, ο Ερτζιγές μιλούσε για τις θέσεις της Τουρκίας σε Ευρωπαίους πρέσβεις και διπλωμάτες στην Άγκυρα για να δικαιολογήσει ως νόμιμη την εισβολή του τουρκικού ερευνητικού Φατίχ στην κυπριακή ΑΟΖ και αναρτούσε στο twitter χάρτες με τις διεκδικούμενες από την Τουρκία περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να συμπεριλαμβάνει σε αυτούς περιοχές δυτικά του 28ου μεσημβρινού και της Ρόδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τουρκικές εφημερίδες μιλούσαν για «σκάνδαλο» το 2020, όταν ο Ερτζιγές, μιλώντας σε συνέδριο στις ΗΠΑ, «δεν υπερασπίστηκε» το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, όπου συζητήθηκαν ενεργειακά θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πρέσβης Τσαγατάι Ερτζιγές προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο», είχε γράψει τότε η εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» και είχε προσθέσει πως είπε: «Το λέω γιατί μου ζητήθηκε να το πω» και, δείχνοντας χάρτες με τα σύνορα Τουρκίας-Λιβύης, συνέχισε: «Δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι η τουρκική θέση».

«Εκπροσωπώ τη χώρα μου και μπορώ μόνο να πω ότι αυτή είναι η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας».

Η «Γενί Σαφάκ» στη συνέχεια είχε γράψει ότι ο Ερτζιγές άφησε να εννοηθεί ότι δεν έβρισκε σωστό το περιεχόμενο της τουρκολιβυκής συμφωνίας και ότι υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, σε ερώτηση ότι η Τουρκία θα συνάψει παρόμοια συμφωνία με το Ισραήλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία», είπε.

Οι τουρκικές αξιώσεις για το Αιγαίο

Αργότερα, ωστόσο, ο Ερτζιγές ανασκεύασε, μετά το δημοσίευμα της «Γενί Σαφάκ», ενώ τα επόμενα χρόνια έκανε δηλώσεις για «μαξιμαλιστικές» διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στη θάλασσα.

Τον Ιανουάριο του 2020, στη θέση του διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας του τουρκικού ΥΠΕΞ, είχε δημοσιεύσει λίστα με τις πέντε αξιώσεις και τα ζητήματα που έθετε η Άγκυρα στην Αθήνα σχετικά με το Αιγαίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε πει ότι «η βασική πηγή της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι η ελληνική αντίληψη να θεωρεί όλο το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, αψηφώντας τα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, ως μίας παράκτιας χώρας», και έκανε λόγο για «απειλή», αναφερόμενος σε ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων.

Τον Ιανουάριο του 2020 έγραψε στο twitter, σε ένα σχόλιο για το Καστελλόριζο: «Το να πιστεύει κανείς ότι ένα μικροσκοπικό νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται 2 χλμ. μακριά από την Τουρκία και 570 χλμ. από την Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι γελοίο».