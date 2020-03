Ο Ρικ Πιτίνο συγχαίρει τον Μητσοτάκη για την άμεση λήψη μέτρων στην Ελλάδα: «Εχει κάνει καταπληκτική δουλειά»

Ο Ρικ Πιτίνο αποχώρησε από την Ελλάδα μετά τη διακοπή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων λόγω του κορωνοϊου, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του στις ΗΠΑ.

Ο έμπειρος Αμερικανός πρώην προπονητής του Παναθηναϊκός όμως παρακολουθεί τα πάντα και ενημερώνεται για την κατάσταση στην Ελλάδα, όπως και για την λήψη των μέτρων από πλευράς κυβέρνησης. Ετσι, με ανάρτηση του εξήρε το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη με την απόφασή του να κλείσει τα πάντα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του φονικού ιού.

Χαρακτηριστικά αναφέρει στο tweet που έκανε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ως πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Εκλεισε τα πάντα και έχει κρατήσει τους θανάτους κάτω από τα 20 άτομα. Πολύ χαρούμενος με αυτά τα νέα απέναντι σε αυτόν τον φοβερό ιό».

Kyriakos Mitsotakis of Greece has done an awesome job as Prime Minister. Shut down everything and has kept the death toll to under 20 people. So happy to hear that with this dreaded virus.