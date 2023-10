Πιερρακάκης: Το υπουργείο Παιδείας αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία εξωστρέφειας του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου - iefimerida.gr

Την έναρξη του νέου αγγλόφωνου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «The Athens MA in Ancient Philosophy» του Πανεπιστημίου Αθηνών, χαιρέτισε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης κατά τον χαιρετισμό του διαμήνυσε πως το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα είναι αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία αναβάθμισης της εξωστρέφειας του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Παιδείας ανέφερε πως «Είχα τη χαρά να χαιρετίσω την έναρξη του νέου αγγλόφωνου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "The Athens MA in Ancient Philosophy" του Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens»