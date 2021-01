Πιερρακάκης: Να δημιουργήσουμε σημαντικές καινοτομίες και να καλύψουμε το χάσμα του παρελθόντος

Στο καθοριστικό ρόλο της πανδημίας, η οποία αποτέλεσε τον επιταχυντή για την ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών που τέθηκαν στην υπηρεσία των πολιτών και συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στη διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη του Economist με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα «AI AT THE DAWN OF 2021: Thinking outside the box», ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά ότι η πανδημία έδειξε ότι σε καιρούς τέτοιας, άνευ προηγουμένου, πίεσης, οι ψηφιακές λύσεις έχουν αποδειχθεί απαραίτητες στη διαχείριση κρίσεων. Υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες γίνονται βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης και ότι ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

«Η κυβέρνησή μας επιβεβαιώνει, σε καθημερινή βάση, τη σταθερή πολιτική μας δέσμευση για συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας».

Όπως υπογράμμισε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο, επιταχύνοντας την έρευνα και την καινοτομία και καθιστώντας την επεξεργασία του «Big Data» από μόνο του έναν οικονομικό τομέα. Κατά συνέπεια, πραγματοποιείται ένας άνευ προηγουμένου μετασχηματισμός σε πολλούς τομείς.

Μάλιστα, έκανε λόγο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς το Δημόσιο. «Δύσκολο να την κερδίσεις και εύκολα τη χάνεις» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και επισήμανε ότι χτίζεται βήμα βήμα και αποφεύγοντας λάθη.

Πιερρακάκης: Εντονος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο

Ο υπουργός στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι γίνεται προσπάθεια από τη μια πλευρά να καλυφθεί το τεράστιο χάσμα του παρελθόντος όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία για να μη χαθεί το τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία σημαντικών καινοτομιών, όπως η ίδρυση του Ταμείου «Φαιστός», που θα έχει σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα. Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, στην Ελλάδα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα υπήρξε έντονος τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία 275 ψήφων, έναν νόμο για την ψηφιακή διακυβέρνηση, που μεταφέρει το σχετικό κοινοτικό δίκαιο στο ελληνικό νομικό πλαίσιο».

Αναφέρθηκε στην δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, «προσθέτοντας ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στην πύλη gov.gr, μετρώντας σήμερα τις 1095 υπηρεσίες, το καθιστούμε ως ένα ενιαίο κατάστημα νέων και καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων», ενώ μίλησε και για την άυλη συνταγογράφηση, αλλά και το σύστημα του εμβολιασμού για τον κορονοϊό και επανέλαβε ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου παραμένει η διά βίου μάθηση, ο ψηφιακός επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση που πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω.

Ο κ. Πιερρακάκης συμπλήρωσε ότι οι νέες ψηφιακές δυνατότητες είναι απαραίτητες για τη νέα εποχή. Η ενίσχυση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και στις εθνικές στρατηγικές αποστολές θα μπορούσε να προωθήσει περαιτέρω την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο κ. Πιερρακάκης κατέληξε επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες του υπουργείου στοχεύουν στη δημιουργία μιας ενισχυμένης ψηφιακής πολιτικής.