Πένθος για τον Νίκο Ρωμανό (ΝΔ) -Έχασε τον πατέρα του

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός έχασε τον πατέρα του, μετά από δίμηνη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο κ. Ρωμανός έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση με μια ανάρτησή του στο Facebook, όπου περιέγραψε πως η υγεία του πατέρα του χειροτέρεψε ραγδαία.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Νίκος Ρωμανός σημείωσε ότι «δύο μήνες και κάτι κράτησε η ταλαιπωρία του. Την Πέμπτη γύρισε σπίτι. Εχθές έφυγε γλυκά, ήρεμα, γαλήνια, όπως έζησε, με τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους στο πλευρό του».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού για τον θάνατο του πατέρα του:



Το τελευταίο καθιερωμένο check up πριν τα Χριστούγεννα, ο γιατρός είχε πει ότι ήταν σαν check up 50άρη. Μέσα στο lock down έδειξε τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης της υγείας του, κόπωση, υπνηλία, πιο αργές αντιδράσεις, δυσκολία στην κίνηση. Μέχρι τότε ήταν ενεργός, ήταν δημιουργικός, διάβαζε τα πάντα και έγραφε διαρκώς, βιβλία, μελέτες, άρθρα, παρέδιδε online μαθήματα σε φοιτητές της Κίνας, κι ας είχε βγει στη σύνταξη εδώ και χρόνια. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο. Εστίες καρκίνου παντού, οστά, κεφάλι, συκώτι κτλ. 2 μήνες και κάτι κράτησε η ταλαιπωρία του. Την Πέμπτη γύρισε σπίτι. Εχθές έφυγε γλυκά, ήρεμα, γαλήνια, όπως έζησε, με τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους στο πλευρό του.

Τη Δευτέρα στις 11:00 αποχαιρετούμε τον πατέρα μου Αριστείδη Ρωμανό στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Μακάρι να μπορέσω να ακολουθήσω το 1 στα 10 από όσα μου έμαθε, από όσα μου έδειξε, από όσα μου έδωσε. Αγάπη, γλυκύτητα, ευαισθησία, δικαιοσύνη, γνώσεις και άπειρη, ατελείωτη, ανείπωτη καλοσύνη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα ακόμη μεγαλύτερο σ' αγαπώ που ποτέ δεν θα μάθω αν πρόλαβα, αν κατάφερα, να του πω και να του δείξω όπως του άξιζε.

Υ.Γ. Θερμές ευχαριστίες στον Διοικητή του ΓΝΑ Λαϊκού κ. Αντωνόπουλο, στην Υποδιοικήτρια του Λαϊκού κα Εγγλεζοπούλου, στον Διοικητή του Σωτηρία κ. Μητσιάδη, σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό team των δύο νοσοκομείων όπου νοσηλεύτηκε, καθώς και στο προσωπικό του Iatropolis, όπου έκανε ακτινοθεραπείες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες, είναι η ζωντανή διαφήμιση του συστήματος υγείας μας και τους είμαστε όλοι ευγνώμονες.

