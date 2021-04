Πελώνη: Σε καμία περίπτωση δεν συζητείται διακοπή των εμβολιασμών με το AstraZeneca | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

«Υπάρχει έντονη φημολογία για το εμβόλιο. Σε καμία περίπτωση δεν συζητείται διακοπή των εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς είναι ασφαλές και αποτελεσματικό», σημείωσε η Αριστοτελία Πελώνη.

Μιλώντας στο Open, η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι στις ανακοινώσεις του ο ΕΜΑ, ξεκαθάρισε ότι τα πλεονεκτήματα του εμβολίου είναι πολύ περισσότερα από τους κινδύνους: «Στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν γίνει 18,1 εκατ. εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο και έχουν παρατηρηθεί μόλις 30 τέτοια περιστατικά», σημείωσε η κυρία Πελώνη και υπογράμμισε ότι «μέχρι στιγμής η προσέλευση για το εμβόλιο της AstraZeneca βρίσκεται στο 93%, επομένως δεν υπάρχει μόνο διστακτικότητα αλλά και εμπιστοσύνη».

Η κ. Πελώνη παραδέχθηκε, πάντως, ότι υπάρχει συνολικά μία δυσπιστία σε πολίτες άνω των 60 ετών, για όλα τα εμβόλια, λέγοντας ότι αυτό πρέπει να ξεπεραστεί γιατί τα εμβόλια, όπως είπε, αποτελούν την ασπίδα.

Απαντώντας σχετικά με το αν υπάρχει περίπτωση να μπει ηλικιακό όριο για το εμβόλιο της Astrazeneca, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως: «Δε νομίζω ότι θα μπει πλαφόν ηλικιακό για AstraZeneca για τους άνω των 60, γιατί όλα τα περιστατικά που βλέπω ότι εξετάζονται στον κόσμο αφορούν σε μικρότερες ηλικίες. Φαντάζομαι πως εάν και εφόσον υπάρξει απόφαση για περιορισμό δεν θα αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες».

Πελώνη: Μεγάλη η ζήτηση για τα self test

Αναφορικά με τα self test, η κ, Πελώνη τόνισε ότι από την Πέμπτη που έχει αρχίσει η διάθεσή τους στα φαρμακεία, υπάρχει μεγάλη ζήτηση: «Έχουν δοθεί μέχρι και την Πέμπτη 126.799 self test. Υπήρξε μεγάλη ζήτηση», σημείωσε και πρόσθεσε πως «είναι απαραίτητη η προσέλευση στο σχολείο με αρνητική βεβαίωση» ενώ εξήγησε ότι «οι μαθητές των εσπερινών λυκείων θα παραλάβουν τα self test από τους διευθυντές τους».

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις από νομό σε νομό την περίοδο του Πάσχα αλλά και το αν θα ανοίξουν οι εκκλησίες, η κ. Πελώνη είπε ότι οι όποιες συζητήσεις είναι πολύ πρόωρες. «Ολοι θέλουμε να πάμε στα χωριά μας, ας κάνουμε όμως λίγη υπομονή. Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να γίνει βήμα βήμα».

Τέλος, για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε: «Ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος όταν είπε πως θα εξαντλήσει την τετραετία». ενώ υποστήριξε πως «το αντιπολιτευτικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι εστιασμένο στην πανδημία».

