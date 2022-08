ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρέβλωσε την απάντηση Μετσόλα για τις παρακολουθήσεις - iefimerida.gr

Για διαστρέβλωση της απάντησης της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αλμπέρτα Μετσόλα για τις παρακολουθήσεις κατηγορεί η ΝΔ τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αποσπασματική χρήση της απάντησης Μετσόλα, σε σημείο που να τη διαστρεβλώνει.

Επισημαίνει πως στην επιστολή τής κυρίας Metsola αναφέρεται σαφώς «χαιρετίζω το γεγονός ότι, εκτός από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ερευνά επίσης τις πρόσφατες αποκαλύψεις». Επίσης, επισημαίνεται το πανευρωπαϊκό πρόβλημα των παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών και τονίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο Ε.Ε. Αναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα στο σύστημα Pegasus, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά του να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα, χρησιμοποιεί τα πάντα, χωρίς απολύτως κανέναν ενδοιασμό. Και προσαρμόζει στα αντιπολιτευτικά του μέτρα ακόμη και την επιστολή της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», καταλήγει η Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την αλήθεια είναι ανύπαρκτες. Αυτό ακριβώς δείχνει και η αποσπασματική χρήση της απάντησης της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον κ. Παπαδημούλη, σε σημείο που να διαστρεβλώνουν το περιεχόμενό της.

»Στην επιστολή της κ. Metsola αναφέρεται σαφώς ότι “χαιρετίζω το γεγονός ότι εκτός από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ερευνά επίσης τις πρόσφατες αποκαλύψεις”. (At the same time, I welcome that - besides the ongoing investigations of the competent national authorities - the Greek Parliament is also looking into the latest revelations).

Επίσης μιλάει για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα των παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών και μιλάει για την ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο Ε.Ε. Αναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα στο σύστημα Pegasus, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες.

(I am convinced that the work of the Parliament's Committee of inquiry to investigate the use of the Pegasus and equivalent surveillance spyware will contribute to the overall efforts to bring to an end the illegal practices you are referring to, which reports indicate are widespread).

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα, χρησιμοποιεί τα πάντα, χωρίς απολύτως κανέναν ενδοιασμό. Και προσαρμόζει στα αντιπολιτευτικά του μέτρα ακόμη και την επιστολή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για την παρέμβαση Μετσόλα

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του υποστήριξε: «Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ρομπέρτα Μετσόλα, αναφέρει ότι παραβιάσεις των αρχών και αξιών που αποτελούν τη βάση του δημοκρατικού μας συστήματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία της για την παράνομη παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολιτικών και άλλων πολιτών».

Πρόσθετε δε πως η κ. Μετσόλα «προανήγγειλε πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της δράσης του παράνομου λογισμικού Predator, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά καν να προφέρει. Η παρέμβαση Μετσόλα έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες δημοσιεύματα των κορυφαίων μέσων ενημέρωσης του πλανήτη που μιλούν ανοιχτά για "Ελληνικό Watergate"».