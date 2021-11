Παπανδρέου: Σε δράση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος την Τρίτη -Ομιλία στην Καλλιθέα, διαδικτυακή συζήτηση για την πανδημία | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

«Γεμάτο» θα είναι και αύριο Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου το πρόγραμμα του Γιώργου Παπανδρέου, στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ.

Αρχικά στις 12 θα συμμετάσχει σε δράση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV (Πλατεία Μοναστηρακίου).

Αργότερα, στις 17.00 θα μιλήσει στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, ενώ στις 20.00 θα συμμετάσχει σε Διαδικτυακή Συζήτηση για την πανδημία.

Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Γιώργου Παπανδρέου, papandreou.vote και από τη σελίδα του στο Facebook.

Το θέμα της συζήτησης είναι «Πανδημία: προκλήσεις, ευκαιρίες, λύσεις. Τι κάνουμε τώρα;» με ομιλητές καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.

Συμμετέχοντες ομιλητές και ενότητες:

Εμβολιασμός - Ποιοι οι λόγοι της χαμηλής συμμετοχής στην Ελλάδα; Πώς προσεγγίζουμε τους αρνητές; Οι τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis

Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πανδημία

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EC Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health

Ο ρόλος των ανοιχτών δεδομένων στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Μιχάλης Κούτρας, Νευρολόγος, εξειδικευμένος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο χώρο της υγείας και της ασφάλισης, πρώην πρόεδρος ΟΠΑΔ

Η επίδραση της πανδημίας στους καρκινοπαθείς

Μιχάλης Κατσαμάκας, Ογκολόγος-χειρουργός, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο