Με παλαιστινιακή μαντήλα Παπαδημούλης και Αρβανίτης διαμαρτύρονται για τη «συμφωνία του αιώνα»

Σε βίντεο διαμαρτυρίας στο σχέδιο Τραμπ για το Μεσανατολικό, συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης και Κώστας Αρβανίτης.

Φορώντας, παλαιστινιακές μαντήλες, οι δυο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχουν στο βίντεο του ευρωομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, διαμαρτυρόμενοι για τη «Συμφωνία του Αιώνα» την οποία παρουσίασε ο Τραμπ τον προηγούμενο μήνα.

«Οι ευρωβουλευτές μας λαμβάνουν θέση για ένα κυρίαρχο, βιώσιμο και παρακείμενο παλαιστινιακό κράτος! Εκφράζουμε τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και τις προοδευτικές δυνάμεις στο Ισραήλ, που αγωνίζονται για ειρήνη, δικαιοσύνη και ισότητα» αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο twitter.

In response to Trump´s ME plan, our MEPs take a stand for a sovereign, viable and contiguous Palestinian state!



We express our deepest solidarity with the Palestinian people and the progressive forces in Israel, who struggle for peace, justice and equality.#FreePalestine pic.twitter.com/hwXBThQNOl