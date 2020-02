Ο Πάιατ ξεκαθαρίζει: Η Κρήτη έχει τα ίδια δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες με την ηπειρωτική Ελλάδα

Ξεκάθαρη θέση ότι όλα τα ελληνικά νησιά έχουν το ίδιο δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα εξέφρασε ο Τζέφρι Πάιατ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή του στο Τwitter, απαντά σε άλλο χρήστη ο οποίος ζητά διευκρινίσεις για τα όσα είπε ο Πάιατ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο. «Είναι πολύ ξεκάθαρο στη συνέντευξη. Η ερώτηση αφορούσε το συγκεκριμένο MOU και η απάντησή μου ήταν ότι "νησιά - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων όπως η Κρήτη - έχουν τα ίδια δικαιώματα"».

Η τοποθέτηση του Τζέφρι Πάιατ αποτελεί νέο ξεκάθαρο μήνυμα για την ακυρότητα των συμφωνιών που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών καθώς τα νησιά - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων όπως η Κρήτη - έχουν τα ίδια δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες όπως η ηπειρωτική Ελλάδα.

