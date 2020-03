Πάιατ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της

Οι ΗΠΑ στηρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της, τόνισε ο Τζέφρι Πάιατ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και, με ανάρτησή του στο twitter, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της. Παράλληλα, έκανε λόγο για προκλητικές ενέργειες και ψευδείς ισχυρισμούς στα social media που αντιμετωπίζει η χώρα.

Grateful for the opportunity to continue close coordination with Minister @NikosDendias as we support Greece’s sovereign right to protect its border, work to de-escalate tensions and end provocative acts and false claims in social media. pic.twitter.com/GQy5dnA1vU