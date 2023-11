Όλγα Κεφαλογιάννη από Λονδίνο: Η Ελλάδα διανύει μία σπουδαία τουριστική χρονιά, με αξιοσημείωτες επιδόσεις - iefimerida.gr

«Η Ελλάδα διανύει μία σπουδαία τουριστική χρονιά, με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε όλα τα σημαντικά πεδία - έσοδα, θέσεις εργασίας, αφίξεις», ανέφερε -μεταξύ άλλων- η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Από το Λονδίνο και τη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις ευθύνες που γεννά αυτή η επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία για τον ελληνικό τουρισμό, όπως και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τώρα έτοιμη για μία νέα σελίδα στην τουριστική της στρατηγική.

Μάλιστα, η υπουργός έκανε λόγο για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και κυρίως για την ουσιαστική στροφή προς τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη αξιών όπως η προστασία της φύσης, ο σεβασμός προς τις τοπικές κοινωνίες και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η ανάδειξη όλων αυτών των ιδιαίτερων αξιών θα καταστήσει την Ελλάδα για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστρια στη διεθνή κατάταξη των τουριστικών προορισμών και εμπειριών, εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τη head of Sustainability της ABTA, Κάρολ Ρόουζ, Carol Rose, για τη βιωσιμότητα, τις νέες τάσεις στον τουρισμό και τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά των βιώσιμων προορισμών.

Κεφαλογιάννη: Σειρά από συναντήσεις εργασίας στο Λονδίνο

Στο μεταξύ, η υπουργός Τουρισμού πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τουριστικής αγοράς και των μέσων ενημέρωσης. Η κ. Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό της John Whittingdale (Minister of State Media & Data of the UK). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνομίλησαν για τη σημασία της τουριστικής αγοράς της Μεγάλης Βρετανίας για τον ελληνικό τουρισμό και ανταλλάξαν απόψεις για την κατάρτιση ενός πλαισίου συνεργασίας για το μέλλον.

Ακολούθησε συνάντηση με τους επικεφαλής της Jet2, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν πολλούς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς στα προγράμματα του 2024. Παράλληλα, η Όλγα Κεφαλογιάννη παρακολούθησε τις εργασίες του Minister's Summit, της συνάντησης όλων των υπουργών Τουρισμού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της WTM.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ταξιδιωτικού Οργανισμού Queer Destinations, Έντγκαρ Βέγκελααρ (Edgar Weggelaar), τονίζοντας ότι η προώθηση της πολιτικής συμπερίληψης και ισότητας με έμφαση στην LGBTQ κοινότητα, αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπισης κάθε είδους διάκρισης.

Ακολούθησε συνάντηση με τον υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου, Κώστα Κουμή και συνέντευξη στον δημοσιογράφο του CNN, Ρίτσαρντ Κουέστ (Richard Quest). Ουσιαστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με το προεδρείο της ABTA, με το οποίο η υπουργός συζήτησε για τις νέες τάσεις της τουριστικής ζήτησης.

Σημειώνεται πως η κυρία Κεφαλογιάννη έδωσε συνέντευξη στα βρετανικά ΜΜΕ στο International Media Center της WTM, το οποίο για την περίσταση είχε μεταρφωθεί σε ελληνικό νησί.