«Οι πέντε δράκοι που εμποδίζουν την ανάπτυξη» -Τι έλεγε η Σακελλαροπούλου στην ΔιαΝΕΟσις [βίντεο]

Μια άγνωστη πτυχή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, παρουσιάζει η διαΝΕΟσις με την οποία ως πρόεδρος του ΣτΕ είχε συνεργαστεί τα τελευταία δύο χρόνια ως έμπειρη δικαστική λειτουργός.

Η κ. Σακελλαροπούλου, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τότε, συμμετείχε στην επταμελή ομάδα δικαστικών λειτουργών που, αφιλοκερδώς, ετοίμασαν μια αναλυτική μελέτη για την καταπολέμηση των κυριότερων προβλημάτων που απασχολούν το δικαστικό σύστημα της χώρας μας.

Τη μελέτη, την οποία δημοσίευσε η διαΝΕΟσις το Φεβρουάριο του 2019, μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη εδώ (PDF link), ενώ κυκλοφόρησε και με τη μορφή βιβλίου.

Στο βιβλίο, η κ. Σακελλαροπούλου γράφει το εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο εξηγεί τις αρχές που πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα και τον ρόλο του δικαστή, όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας. Μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο αυτό εδώ.

Η δημοσίευση της μελέτης από τη διαΝΕΟσις εντάσσεται στην ευρύτερη δράση του οργανισμού για την καταπολέμηση των επονομαζόμενων «πέντε δράκων» που εμποδίζουν την ανάπτυξη στη χώρα μας. Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης είναι ένας από αυτούς. Στην εκδήλωση της διαΝΕΟσις για τους "πέντε δράκους" στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2018, η κ. Σακελλαροπούλου ανέλυσε το γιατί. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία της εδώ.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Πίσω από τα προβλήματα της Δικαιοσύνης υποβόσκουν οι χρόνιες παθογένειες της χώρας μας»

Στην ομιλία της εκείνη η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είχε τονίσει μεταξύ άλλων: «Η Δικαιοσύνη ασκεί δημοσιονομική πολιτική, σε ρόλο που δεν της ανατέθηκε, διαβάζουμε, οι δικαστές εμποδίζουν την ανάπτυξη και άλλα πολλά. Πράγματι οι φράσεις αυτές μπορεί να έχουν ποσοστά αληθείας, αλλά οι απαντήσεις δεν είναι πάντοτε απλές. Πίσω από τα προβλήματα της Δικαιοσύνης υποβόσκουν οι χρόνιες παθογένειες της χώρας μας». Διερωτήθηκε ρητορικά αν υπάρχουν λύσεις και τόνισε: «Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, που είναι η επιδίωξη παροχής έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, αυτό που ζητάει η σύμβαση της Ρώμης, το Σύνταγμα, η κοινή λογική, αυτό που περιμένει ο πολίτης από τον δικαστή. Η δικαστική ανεξαρτησία είναι ένα βάρος για τον δικαστή, καλείται να την υπηρετήσει και δεν οχυρώνεται πίσω από αυτή για να καλύψει τις αδυναμίες του, αλλά για να εκπληρώσει τον λειτουργικό του ρόλο, προς όφελος πάντα του κοινωνικού συνόλου. Οι κώδικες δεοντολογίας, που είναι μία από τις προτάσεις μας, θα βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση, την εκπλήρωση δηλαδή του έργου των δικαστών. Τα άλλα ζητήματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί πράγματι προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις διάφορες οπτικές, είναι η δικαστική εκπαίδευση, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, τα θέματα υποδομών, η νέα χωροταξία για τη Δικαιοσύνη, οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών, είναι πολλά».

Για να καταλήξει η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: «Είναι αμφίβολο αν οι προτάσεις μας είναι επαρκείς, και σίγουρα δεν αποτελούν από μόνες τους λύση, αλλά επειδή (για να παραφράσω τον ποιητή) "no judge is an island", κανείς δικαστής δεν είναι νησί, το δικαστικό σώμα δεν είναι μια συντεχνία, αλλά είμαστε ένας κλάδος λειτουργών που επικοινωνεί, συνεργάζεται, διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, σαν μια αναγκαία συνθήκη για την ίδια τη Δημοκρατία. Σ’ αυτό το πλαίσιο ελπίζουμε να λειτουργήσει και η προσπάθεια που κάναμε και αποτυπώνεται στο βιβλίο αυτό.

Με αφορμή το βιβλίο, και ενώ είχε ήδη αναλάβει την Προεδρία του ΣτΕ, η κ. Σακελλαροπούλου συμμετείχε με ομιλίες τόσο στη μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση της Αθήνας, τον Απρίλιο του 2019 (μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία της εδώ )

Δείτε την ομιλία της:

Συμμετείχε επίσης και στην ανοιχτή εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 2019.

Συμμετείχε, επίσης, στην κλειστή συνάντηση εργασίας που συνδιοργάνωσε η διαΝΕΟσις με το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).