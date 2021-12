Οι νέοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης -Ολες οι αλλαγές, ποιοι φεύγουν για να πολιτευθούν | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

Αλλαγές στις θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Οι νέοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης:

-Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής: Ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου στη θέση της Σοφίας Νικολάου

-Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης: Η Ολυμπία Αναστασοπούλου στη θέση της Βίκυς Λοΐζου

-Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης: Ο Δημήτρης Γαλαμάτης στη θέση του Γιάννη Μαστρογεωργίου

-Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας: Ο Εμμανουήλ Μαστρομανώλης στη θέση της Αθηνάς Καλύβα

-Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στη θέση του Παναγιώτη Πρεζεράκου

-Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: Ο Πέτρος Βαρελίδης στη θέση του Κωνσταντίνου Αραβώση

στη θέση του Κωνσταντίνου Αραβώση -Γενική Γραμματεία Δασών (νέα): Κωνσταντίνος Αραβώσης

-Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων (υποσύνολο της υφιστάμενης ΓΓ Εργασίας): Άννα Στρατινάκη

-Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης (υποσύνολο της υφιστάμενης ΓΓ Εργασίας): Ελένη Γιώτη

-Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: Ο Ηρακλής Μοσκώφ στη θέση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

-Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Η Μαριαλένα Αθανασοπούλου στη θέση του Φώτη Κουρμούση

στη θέση του Φώτη Κουρμούση -Ειδική Γραμματεία Προοπτικής Διερεύνησης (νέα): Γιάννης Μαστρογεωργίου

-Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων (νέα): Παναγιώτης Αλεξόπουλος

Η Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου ενσωματώνεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης.

Μετακινήσεις αλλά και έξοδοι για να... πολιτευθούν

Οι αλλαγές στις γενικές και στις ειδικές γραμματέας φέρνουν νέα πρόσωπα, μετακινήσεις αλλά και αποχωρήσεις για να μπορέσουν να πολιτευθούν στις ερχομενες εκλογές.

Αυτοί που φεύγουν και δεν μετακινούνται είναι οι εξής πέντε:

Σοφία Νικολάου

Βίκυ Λοϊζου

Αθηνά Καλύβα

Παναγιώτης Πρεζεράκος

Φώτης Κουρμούσης

Το πληροφοριακό σύστημα μεταφέρεται οριστικά στη ΓΓ συντονισμού

Με την ολοκλήρωση της βασικής αποστολής της που ήταν η τεχνική ανάπτυξη και εγκατάσταση του ΜΑΖΙ, του πληροφοριακού συστήματος που παρακολουθεί την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, η Ειδική Γραμματεία που ήταν επιφορτισμένη με αυτή την αποστολή καταργείται διοικητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται και το ΜΑΖΙ που αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του ετήσιου σχεδίου δράσης κάθε υπουργείου και του ενιαίου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής που εγκρίθηκε μόλις προχθές για το 2022 από το υπουργικό συμβούλιο. Απλώς η αρμοδιότητα μαζί με το πληροφοριακό σύστημα μεταφέρονται πλέον οριστικά στη ΓΓ συντονισμού, υπό τον Θανάση Κοντογεώργη που επιβλέπει στην πράξη το κυβερνητικό έργο, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο να γίνει. Ο τέως ειδικός γραμματέας Παναγιώτης Αλεξόπουλος αναλαμβάνει επιτελική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στους δημοσιονομικούς ελέγχους, αντικείμενο που γνωρίζει καλά.

Αναλυτικά τα βιογραφικά των νέων γγ και ειδικών γραμματέων

Ειρήνη Αγαπηδάκη - Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι Ψυχολόγος, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας, από την ίδια Σχολή, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί και σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στη δημόσια υγεία. Επιπλέον, έχει δεκαετή ερευνητική εμπειρία στα πεδία της χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας, τη μεθοδολογία έρευνας στη Δημόσια Υγεία και στην προαγωγή ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Εργάστηκε ως ερευνητική συνεργάτης επί σειρά ετών στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ενώ κατά το πρόσφατο παρελθόν, εξελέγη και υπηρετούσε ως Λέκτορας Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, θέση από την οποία παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα της Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει παρουσιάσει αποτελέσματα των ερευνητικών της εργασιών σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Μαριαλενα Αθανασοπουλου - Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Μαριαλένα Αθανασοπούλου έχει πολυτετή εμπειρία ως οικονομολόγος σε διεθνής οργανισμούς. Εχει εργαστει ως Αναπληρώτρια Επικεφαλής Ανάλυσης Οικονομικού Κινδύνου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας με σημαντικο ρόλο στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού δημοσίου χρέους το 2018.

Στο παρελθόν εργάστηκε ως οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν επίσης επισκέπτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (Λος Άντζελες) και μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (Λος Άντζελες) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSC). Εχει συμμετασχει σε πολλαπλα επιμορφωτικα προγραμματα αναπτυξης δεξιοτητων διαπραγματευσης και ηγεσίας (Harvard Business School, Vlerick Business School, Wharton και OECD).

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια.Το ερευνητικό της πεδίο είναι η διεθνής μακροοικονομία, με έμφαση στην ανάλυση βιωσιμότητας και αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους και στις δημοσιονομικες επιπτωσεις της κλιματική αλλαγής.

Παναγιώτης Αλεξόπουλος - Ειδικό Γραμματέας Δημοσιονομικών Ελέγχων

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Είναι απόφοιτος από την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΕΑΠ) μεταπτυχιακές σπουδές σε Crisis Management and Mass Disasters and emergencies (ΕΚΠΑ) και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΕΣΔΥ) και διδακτορικό τίτλο με αντικείμενο τη Διαχείριση Κρίσεων στη Δημόσια Διοίκηση (ΕΚΠΑ).

Εργάστηκε, μεταξύ των άλλων, ως Ειδικός Γραμματέας υπεύθυνος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου ,Διευθυντής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και ως Διευθυντής της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Είχε την ευθύνη για τον Έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ μέσω του Προγραμματισμού, Συντονισμού, Διενέργειας και Επαλήθευσης Ελέγχων σε φορείς υλοποίησης, Διαχειριστικές Αρχές και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που υλοποιούσαν ή/και διαχειρίζονταν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (SF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 2007-2013 & ΕΣΠΑ 2014-2020) καθώς και των Προγραμμάτων Μεταναστευτικών Ροών (Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, Ταμείο Επιστροφής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και Ταμείο Ένταξης), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Συμμετείχε σε συναντήσεις Εργασίας Προγραμματισμού με Τεχνικά Κλιμάκια των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διετέλεσε τακτικό Μέλος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ), τακτικό Μέλος του Α.Κ.Α.Γ.Ε, τακτικό Μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Ολυμπία Αναστασοπούλου - Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Αριστούχος Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και της Νομικής Αθηνών με

μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εικοσαετή πλέον εμπειρία και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχω συνεργαστεί με μεγάλα δικηγορικά γραφεία και εταιρείες/οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στον εμπορικό, ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Μιλάω αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Είμαι μητέρα δύο αγοριών, 20 και 17 ετών.

Το 2010 εκλέγομαι Δημοτική Σύμβουλος Π. Φαλήρου και υπηρετώ με συνέπεια και ήθος τους συμπολίτες μου, ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Το 2014 με την ίδρυση του Ποταμιού εντάσσομαι στους κόλπους του και

αναλαμβάνω την ευθύνη του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ενεργό συμμετοχή στη διατύπωση θέσεων και προγράμματος του προοδευτικού και φιλελεύθερου μεταρρυθμιστικού χώρου. Με δημόσιες παρεμβάσεις στον τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο αφήνω προσωπικό στίγμα ως εργαζόμενη γυναίκα, μητέρα και ενεργός πολίτης.

Στις κρισιμότερες εκλογές της Μεταπολίτευσης, με αδήριτη την ανάγκη για

πολιτική αλλαγή, έθεσα τις δυνάμεις μου στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη κλείνοντας το ψηφοδέλτιο του ιδιαίτερα απαιτητικού Νοτίου Τομέα Αθηνών (Β3) στις 18 Ιουνίου και συγκεντρώνοντας τις ψήφους 6.500 περίπου προοδευτικών συμπολιτών μας σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Κωνσταντίνος Αραβώσης - Γενικός Γραμματέας Δασών

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας). Κάτοχος M.Sc. in Management Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικής διατριβής στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.

Είναι Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ, Καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center. Επίσης είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και Συντονιστής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Υπήρξε Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος.

Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων. Είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων, μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συντονιστής σημαντικών ερευνητικών έργων. Έχει οργανώσει 11 Διεθνή Συνέδρια.

Υπήρξε συνιδρυτής της μεγαλύτερης εθνικής εθελοντικής καμπάνιας (45.000 εθελοντές) LETS DO IT GREECE όπου καθαρίζεται όλη ή χώρα μέσα σε μια μέρα με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια της διεθνούς καμπάνιας LETS DO IT WORLD.

Πέτρος Βαρελίδης - Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Γεννήθηκε στις 11-2-1969 στην Αθήνα

Έγγαμος, πατέρας 2 παιδιών

Σπουδές

-Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (6/1991)

-Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1/2004)

-Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (11/1999)

Γλώσσες

-Αγγλικά, άριστα (Proficiency, December 1990).

-Γαλλικά, άριστα (Diplome d’ Etudes Superieures, 1985 and Attestation d’ Option Traduction of French Academy, 1990)

-Ισπανικά, καλά (Diploma Basico de Espanol, February 1998).

25.2.2021 έως σήμερα: Ειδικός επιστήμονας στη Δ/νση Διεθνών και Ευρ. Δραστηριοτήτων με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη του σχεδίου Εθνικού Κλιματικού Νόμου, της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο Διαχείρισης αποβλήτων» και της ΚΥΑ 90439/1846 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». Είναι εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ σε θέματα ταξονομίας, εμπειρογνώμονας για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην ομάδα παρακολούθησης του ΕΣΕΚ, μέλος της ομάδας έργου για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών στο πλαίσιο του ειδικού πόρου που έχει δημιουργηθεί στην Οδηγία ΕΤS, συμμετέχει στην ομάδα διαπραγμάτευσης της αναθεώρησης της Οδηγίας ETS κλπ.

Δεκ. 2019 έως σήμερα: Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΣ του Ευρ. Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Οκτ. 2016 – Φεβ. 2021: Διευθυντής Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (πρώην ΕΚΠΑΑ), όπου, μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη των δύο τελευταίων εκθέσεων περιβάλλοντος της χώρας και είχε συμμετοχή στην εναρμόνιση του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2016/2284 NEC, Οδηγία 2014/52 για τις ΜΠΕ, Οδηγία 2015/2193 για τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης, Οδηγία 2015/412 για τη μονομερή απαγόρευση της καλλιέργειας των ΓΤΟ, Οδηγία 2015/720 για την πλαστική σακούλα, ΚΥΑ για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος κλπ.).

Απρ. 2015 – Οκτ. 2016: Ειδικός επιστήμονας στη Δ/νση Διεθνών και Ευρ. Δραστηριοτήτων, με συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις των ενωσιακών Οδηγιών και Κανονισμών συμπεριλαμβανομένου του ETS και της δημιουργίας του ειδικού πόρου για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών καθώς και των εγχειριδίων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, στις εναρμονίσεις του ενωσιακού δικαίου κλπ.

Αύγ. 2013 – Απρ. 2015: Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας προήδρευε της Ομάδας Εργασίας Περιβάλλοντος για θέματα βιοποικιλότητας και ΓΤΟ, καθώς και περιβαλλοντικών προδιαγραφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και οχημάτων.

Φεβ. 2013 – Ιούλ. 2013: Ειδ. Σύμβουλος διαδοχικών Υπουργών ΠΕΚΑ για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Απρ. 2012 έως Ιαν. 2013: Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Κύπρου στην ΕΕ, όπου προήδρευε στην Ομάδα Εργασίας Περιβάλλοντος του Ευρ. Συμβουλίου με αντικείμενο νομοθετικές προτάσεις όπως η ανακύκλωση των πλοίων, η χημική ρύπανση των υδάτων, η ανακύκλωση των μπαταριών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα κλπ..

Ιαν. 2010 – Απρ. 2012: Ειδ. Σύμβουλος των διαδοχικών Γεν. Γραμματέων του ΥΠΕΚΑ με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη του ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Μάρτ. 2009 – Οκτ. 2009: Ειδικός επιστήμονας στη Δ/νση Διεθνών και Ευρ. Δραστηριοτήτων.

Νοέμ. 2005 – Φεβ. 2009: Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στην ΕΕ με συμμετοχή στη διαπραγμάτευση θεμάτων αποβλήτων, υδάτων, αέριας ρύπανσης, κλιματικής αλλαγής, αειφόρου ανάπτυξης, βιοποικιλότητας κλπ..

Δεκ. 2001 – Νοεμ. 2005: Ειδικός επιστήμονας στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων, όπου συμμετείχε στη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου για τα θέματα ανακύκλωσης αποβλήτων..

1992 – Δεκ. 2001: εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δημήτρης Γαλαμάτης - Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Γεννήθηκε το 1971 στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και Διδακτορικού Διπλώματος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Δίδαξε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιευμένες εργασίες του σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους και εξακολουθεί να συμμετέχει με ανακοινώσεις του σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας – αξιολογητής των Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Διετέλεσε βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης, Γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής και δήμαρχος του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται στον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) – όπου διετέλεσε και εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Αντιγόνη Καρατζολίτη και έχουν δύο παιδιά.

Ελένη Γιώτη - Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης

Η Ελένη Γιώτη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1983), και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης M.Sc., DIC από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στα συγκοινωνιακά έργα και τις μεταφορές (1985).

Μετά τις σπουδές της εργάσθηκε για 12 χρόνια ως μελετητής δημοσίων έργων στο γραφείο «ΡΟΓΚΑΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί», όπου διετέλεσε εταίρος και μέλος του ΔΣ.

Από το 1997 έως το 2001 εργάστηκε στον Τομέα Σχεδιασμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ α.ε. και συνέβαλε στην ανάπτυξη του πρώτου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα.

Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσε Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών και ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδυτικών προγραμμάτων και έργων του Υπουργείου Μεταφορών σε δύο προγραμματικές περιόδους (Γ’ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ 2007-2013), συνολικού Π/Υ 6 δισ. €.

Από το 2012 έως το 2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τη συνεργασία με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.

Από το 2014 έως σήμερα είναι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μέχρι το 2016, εργάστηκε στο γραφείο της ΕΤΕπ στο Βουκουρέστι ως εμπειρογνώμονας για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταφορών της Ρουμανίας και στη συνέχεια στο γραφείο της Αθήνας ως τεχνικός σύμβουλος για την ωρίμανση των προς χρηματοδότηση ελληνικών έργων της ΕΤΕπ. Από το 2019 έως σήμερα υπηρετεί στα κεντρικά της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την τεχνική προετοιμασία των προς χρηματοδότηση επενδυτικών έργων σε χώρες μέλη της ΕΕ.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Γιάννης Μαστρογεωργίου - Ειδικός Γραμματέας Προοπτικής Διερεύνησης

Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και Ερευνας για το Μέλλον (Strategic Foresight), υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιπλέον, από τον Ιούλιο 2019, είναι ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Διετέλεσε Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (2018-2019) και Διευθυντής του think tank «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη» (2013-2018).

Επιπλέον, υπηρέτησε ως Διευθυντής Επικοινωνίας και Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και ως Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας προηγουμένως εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες, στο χώρο της διαφήμισης και της πολιτικής επικοινωνίας. Υπήρξε, επίσης, Marshall Memorial Fellow, στο German Marshall Fund of the United States (GMF).

Στο πλαίσιο της επιστημονικής του δραστηριότητας, έχει εκπονήσει μελέτες για το Προσφυγικό, το Δημογραφικό, τη δομή της ΟΝΕ, το flat tax, τις συνέπειες μίας απόφασης για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, τη silver economy. Εχει ασχοληθεί σε βάθος με την έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και είναι συγγραφέας τριών βιβλίων για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση: «Ευκαιρίες, γκρίζες ζώνες και προεκτάσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», «Τα εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και πώς ανά-διαμορφώνουν τη ζωή μας» και «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανθρωπος», από τις Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας) με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα, είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ηρακλής Μοσκώφ - Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Ο Ηρακλής Μοσκώφ σπούδασε Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Λονδίνο και είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του London School of Economics, με εξειδίκευση στην πολιτική κουλτούρα της σύγχρονης Ελλάδας.

Εργάζεται ως Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα Ανθρώπινης Ασφάλειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το 2013 ορίστηκε ως Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Διετέλεσε εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΞ στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Έχει εκλεγεί μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση (DH-TET) και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Έχει επίσης εργαστεί ως Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτισμού και ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, ως συντάκτης άρθρων γνώμης στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευτεί από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ίδρυμα Μαραγκοπούλου κ.α..

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου - Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Ο Κωνσταντίνος Γ. Παπαθανασίου γεννήθηκε στην Άμφισσα το 1964. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μιλάει και γράφει άριστα την αγγλική γλώσσα.

Από το 1993 ως το 2003 εργάστηκε στις Διευθύνσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ιονική Τράπεζα και ως προϊστάμενος λογιστηρίου και διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Από το 2003 είναι στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου. Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε σύμβουλος στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε θέματα ελεγκτικής-λογιστικής και κεφαλαιαγοράς, Πρόεδρος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και ακολούθως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Το 2008 – 2009 ήταν τακτικό μέλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από τον Αύγουστο του 2008 έως και τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και Αντιπρόεδρος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 ήταν Υποδιοικητής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Πρόεδρος στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Είναι τακτικό μέλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και της Αγοράς.

Άννα Στρατινάκη - Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων

Η Άννα Κ. Στρατινάκη γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από 18.3.2011 έως 17.3.2015.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1996, με έμφαση στο εμπορικό και το εργατικό δίκαιο. Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε νευραλγικές θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης

(Γ.Γ. Καταναλωτή, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Νομοπαρασκευαστικά επεξεργάστηκε τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΦΕΤ, τον Νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), τον Νόμο για την Απλοποίηση Ίδρυσης Επιχειρήσεων, τον Αναπτυξιακό Νόμο και τον Νόμο για την Κοινωνική Οικονομία. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως και σήμερα είναι Γενική Γραμματέας Εργασίας.