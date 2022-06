Οι αϋπνίες Τσίπρα και Ερντογάν λόγω του Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Προκάλεσε αίσθηση η αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις αϋπνίες του.

Προσπερνώ τα όσα δήλωσε ο «άυπνος» Αλέξης Τσίπρας, στην εκπομπή της Όλγας Τρέμη, για όσα θα παραλάβει «την επόμενη μέρα» και για «σίγουρη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ». Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι δημοσκόποι, που προβλέπουν το αντίθετο. Εγώ θα σταθώ σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά θέματα -έδαφος προφανώς πιο ολισθηρό και επικίνδυνο για τα ελληνικά συμφέροντα- και την επίθεση που εξαπέλυσε στην ελληνική κυβέρνηση για «τους μεγάλους γεωπολιτικούς κινδύνους που γεννά η στρατηγική του [Μητσοτάκη] στην εξωτερική πολιτική, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος».

Τι είναι αυτό που δυσαρεστεί τον κ. Τσίπρα, ώστε να δικαιολογούνται οι αϋπνίες;

Στην εξωτερική πολιτική, λοιπόν, δύο είναι τα ανοιχτά μέτωπα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα: το Ουκρανικό και τα ελληνοτουρκικά. Συνοπτικά, η θέση της κυβέρνησης: στηρίζουμε την Ουκρανία, όπως ολόκληρη η Δύση, και ψύχραιμα οπλιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, έχοντας τους συμμάχους στο πλευρό μας. Συνοπτικά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ: θα προτιμούσε να στηρίζουμε τον Πούτιν αντί να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Και δυσφορεί επειδή η Ελλάδα εξοπλίζεται και δυσαρεστεί τον Ερντογάν. Kαι πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την προμήθεια Rafale και λέει «όχι» σε αγορά F-35, που θα ενισχύσουν την άμυνά μας. «Αυτά τα επιπλέον 6 Rafale είναι, όπως λένε στο χωριό μου, out of the blue», δήλωσε στη Βουλή ο Γιώργος Τσίπρας, που ευτυχώς δεν είναι υπουργός Άμυνας!

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής ανάλυσης. Η κυβέρνηση τάσσεται με την πλευρά της Δύσης, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του κατευνασμού Ρωσίας και Τουρκίας. Ποιος βγαίνει κερδισμένος; Ο Μητσοτάκης, λένε οι δημοσκοπήσεις (Pulse, Alco, Interview Mαίου (ΝΔ 51%, ΣΥΡΙΖΑ 19,1% στον τομέα της εξωτερικής / πολιτικής άμυνας). Eξ ου και οι αϋπνίες!



Ήταν λοιπόν λογικό να φρίξουν στον ΣΥΡΙΖΑ και με τη συμφωνία Σολτς-Μητσοτάκη που προβλέπει την αποστολή σοβιετικής κατασκευής τεθωρακισμένων οχημάτων -μεταφοράς προσωπικού- από την Ελλάδα στην Ουκρανία και την παραλαβή στη θέση τους νεότερων γερμανικών. Αποδυναμώνεται η άμυνα της χώρας, φώναξε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση χάρισε 92 BMP-1 στην Αίγυπτο, χωρίς να προβλεφθεί αντικατάστασή τους! Αφήνουμε «γυμνά» τα νησιά απέναντι στον Ερντογάν, είπαν. Αστείο επιχείρημα, αφού τίποτα δεν θα αποσυρθεί πριν παραληφθούν τα γερμανικά τανκς. Δεν μας ρώτησαν, ξαναείπαν. Μα, αν τους ρώταγαν θα συμβούλευαν να στείλουμε τα τεθωρακισμένα στη Μόσχα, όχι στο Κίεβο!

Επανέρχεται, λοιπόν, η ίδια συζήτηση που ξεκίνησε από το τέλος Φεβρουαρίου 2022, μετά την αποστολή Καλάσνικοφ και πυρομαχικών στους Ουκρανούς από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει την Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πούτιν. Και ανεξάρτητα αν η κουβέντα αφορά Καλάσνικοφ ή Rafale ή F-35 ή τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα μηνύματα είναι τα ίδια. Είσαι με τους Ουκρανούς ή με τη Ρωσία. Οπλίζεις απέναντι στον αναθεωρητισμό Πούτιν και (ταυτόχρονα) οπλίζεσαι απέναντι στον αναθεωρητισμό Ερντογάν. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και συμφωνεί μαζί της η πλειοψηφία των Ελλήνων. Και ευτυχώς, όλη η Δύση συμπαραστέκεται σε Ουκρανούς και Έλληνες που δεν θέλουν να πάρουν την άδεια της Ζαχάροβα ή της Τουρκίας για να υπερασπιστούν την εθνική ανεξαρτησία τους. Μέση οδός δεν υπάρχει. Μόνο αϋπνίες.