Ο Τσίπρας μίλησε με τον Μοράλες: «Του εξέφρασα τη στήριξη όλων των δημοκρατών Ελλήνων»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εβο Μοράλες είχε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Παρασκευή.

Ο κ. Τσίπρας έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του στον Μοράλες τις προηγούμενες ημέρες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Βολιβία. «Μόλις είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εβο Μοράλες, ο οποίος είναι στο Μεξικό, μετά το πραξικόπημα στη Βολιβία. Εξέφρασα την πλήρη στήριξη, εκ μέρους κάθε δημοκράτη Ελληνα πολίτη, στον αγώνα για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία στη χώρα του», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στo Twitter.

Ο Μοράλες, μετά την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της Βολιβίας, έφυγε για το Μεξικό, αλλά δηλώνει ότι θέλει να επιστρέψει στη χώρα του. «Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή η βασική ανησυχία του είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης στη Βολιβία και τόνισε τη σημασία της ανάδειξης- σε διεθνές επίπεδο- της ανάγκης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βολιβία», έγραψε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας στο Twitter και κατέληξε: «Ο αγώνας για τη δημοκρατία στη Βολιβία και τη Λατινική Αμερική είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρισκόμαστε».

He said that at this moment his primary concern is to restore social peace in Bolivia and emphasised the importance of highlighting -on an international level- the need for the restoration of democracy in Bolivia.