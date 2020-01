Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε Πελόζι, γερουσιαστές και Βουλή των αντιπροσώπων για τις τουρκικές προκλήσεις

Επαφές με σημαίνοντα μέλη των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κογκρέσου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο που καταγράφεται σημαντικός αριθμός πρωτοβουλιών και νομοσχεδίων, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .

Οι συναντήσεις του Κ. Μητσοτάκη κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αποτυπώνουν, αφενός την ανάδειξη της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου ως περιοχής μείζονος στρατηγικού ενδιαφέροντος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σημασία που αποδίδει το Καπιτώλιο στην Ελλάδα και την Κύπρο, και αφετέρου τη θετική συγκυρία στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι -Φωτογραφία: Intimenews/ΓτΠ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε αρχικά με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στελεχώνεται από εξέχοντες, πολύπειρους γερουσιαστές που έχουν ηγετικό ρόλο στα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ. Μέλη της Επιτροπής, κυρίως ο ανώτερος Δημοκρατικός Robert Menendez, πρωτοστάτησαν στην προώθηση και υπερψήφιση του East Med Act τον Δεκέμβριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας -Φωτογραφία: Intimenews/ΓτΠ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ρεπουμπλικάνος James E. Risch, ο κ. Menendez και οι γερουσιαστές Jean Shaheen, Marco Rubio, Chris Murphy, Chris Coons, Rand Paul, Mitt Romney -που ήταν παλαιότερα υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία- Ron Johnson, Ted Cruz και Ed Markey.

Να σημειωθεί -τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου- πως είναι σπάνιο ένας ξένος ηγέτης να γίνεται δεκτός από τόσα πολλά μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Επιπλέον, αναφέρουν πως ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την προοπτική της «επιστροφής» της ως ηγέτιδας δύναμης στην περιοχή των Βαλκανίων και ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, την πρόεδρο της Βουλής Nancy Pelosi και με τους επικεφαλής τόσο των Δημοκρατικών που έχουν και την πλειοψηφία στη Βουλή, κ. Hoyer όσο και των Ρεπουμπλικάνων, κ. ΜcCarthy.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες από την κυβέρνηση, ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας μας για τις παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες, οι οποίες τείνουν να αποσταθεροποιήσουν την εύθραυστη, ούτως ή άλλως, ισορροπία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα. Ενημέρωσε τα μέλη του Κογκρέσου για το «μνημόνιο» που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη, το οποίο αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Τόνισε δε τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο για την υλοποίηση του αγωγού EastMed, ο οποίος, όπως σημείωσε, αποτελεί έργο ειρήνης και ανάπτυξης στο οποίο όλοι μπορούν να συμμετέχουν.

Επιπλέον, ανέδειξε τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδος για την περιφερειακή σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της και τη σταθερή, σημαντική συμβολή της χώρας μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, ενημέρωσε τα μέλη του Κογκρέσου για τα τεκταινόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού όπου υφίσταται, επίσης, αδιαλλαξία από την άλλη πλευρά, ενώ τόνισε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για τα Βαλκάνια, ότι το μέλλον των κρατών της περιοχής είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη συμμετοχή τους στις ευρωατλαντικές δομές και υπογράμμισε τις ελληνικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα με την απλοποίηση των διαδικασιών, που καθιστούν την Ελλάδα προνομιακό χώρο προσέλκυσης Αμερικανών επενδυτών σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς.

«Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, είναι χαρά μου να σας βλέπω ξανά. Γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον ως νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ελλάδας -έξι μήνες από την ημέρα που ανέλαβα την πρωθυπουργία της χώρας», δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν τη συνάντησή του με τη Nancy Pelosi και πρόσθεσε: «Έρχομαι σε μία χρονική στιγμή που η σχέση ανάμεσα στις δύο σπουδαίες χώρες μας κινείται από το καλό στο καλύτερο. Προσδίδουμε ξεχωριστή αξία σε αυτή τη σχέση. Είναι μία σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος η οποία απολαμβάνει διακομματικής υποστήριξης στο Κογκρέσο, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Σε μία περίοδο μεγάλων αναταραχών στην περιοχή μας, μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην Ελλάδα ως σταθερό και αξιόπιστο εταίρο».

Και συνέχισε: «Είμαστε, πράγματι, δύο πολύχρονες δημοκρατίες και καθώς η Ελλάδα θα γιορτάζει, το 2021, τη συμπλήρωση 200 ετών από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, που εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ιδρυτές των ΗΠΑ, θα είναι μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία, κυρία πρόεδρε, να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωση στις κοινές αξίες που ενώνουν τους δύο σπουδαίους λαούς μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ θερμή υποδοχή σας».

Η κα Pelozi έκανε την εξής ανάρτηση στο twitter: «Είναι χαρά να υποδεχόμαστε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσουμε την ισχυρή εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες μας».

It is a pleasure to welcome Prime Minister @kmitsotakis of Greece to the U.S. Capitol to discuss the strong partnership between our two countries. https://t.co/CFRFqXfFhW — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020

Ο γερουσιαστής Bob Menendez από την πλευρά του ανέβασε φωτογραφίες από την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό με τα ακόλουθα σχόλια:

«Χαίρομαι που υποδέχομαι τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Καπιτώλιο σήμερα ώστε να συζητήσουμε τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και να επαναβεβαιώσουμε την κοινή προσήλωσή μας στην δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να δώσουμε στην Κυριάκο Μητσοτάκη ένα κορνιζαρισμένο αντίτυπο του Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act που θα ενισχύσει τις κοινές προσπάθειές μας να προωθήσουμε την ειρήνη την ευημερία και την ασφάλεια».

Pleased to welcome Greece’s Prime Minister @kmitsotakis to the Capitol today to discuss challenges in the #EasternMediterranean and reaffirm our shared commitment to democracy, human rights, and rule of law. pic.twitter.com/c9Q2cCj7U4 — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 8, 2020