Ο Γιώργος Παπανδρέου συμμετείχε ως κριτής μαγειρικής σε ισραηλινή εκπομπή -Οι εικόνες που ανήρτησε - iefimerida.gr

Μια αναπάντεχη... έκπληξη επιφύλασσε η βόλτα του Γιώργου Παπανδρέου στην Πάτρα.

Συνεργείο ισραηλινής τηλεοπτικής εκπομπής η οποία έχει ταξιδιωτικό περιεχόμενο συνάντησε τυχαία τον πρώην πρωθυπουργό και του ζήτησε να συμμετάσχει ως κριτής σε έναν διαφορικό διαγωνισμό μαγειρικής.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Γιώργος Παπανδρέου με τη συμμετοχή του στην εκπομπή βρήκε μια ευκαιρία να προωθήσει την ελληνική κουζίνα, κυρίως όμως να παρουσιάσει την Πάτρα στο τουριστικό κοινό του Ισραήλ.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου περιλαμβάνει εικόνες αλλά και βίντεο, στο οποίο ακούγεται να αναφέρει στους εργαζομένους της εκπομπής ότι είναι ευπρόσδεκτοι στην Πάτρα, ευχαριστώντας τους που διάλεξαν τη συγκεκριμένη πόλη για τα γυρίσματά τους.

Αναλυτικότερα, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook:

«Μια αναπάντεχη συνάντηση στη μαρίνα της Πάτρας με το συνεργείο της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής "The Best in the World" που μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής ως κριτής, μαζί με δύο νέα παιδιά από την Πάτρα, την Καλομοίρα και τον Δημήτρη, μου έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσω την πόλη μας και ολόκληρο τον νομό ως τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή του Ισραήλ. Η Αχαΐα, όπως κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχει τεράστιες δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτές και να επενδύσουμε στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα».