Νίκος Παναγιωτόπουλος στον Economist: Το σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας απαιτεί αποφάσεις και κυρίως πράξεις - iefimerida.gr

Τη βεβαιότητά του ότι το «σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας» στο οποίο ζούμε «απαιτεί αποφάσεις και κυρίως πράξεις» εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο υπουργός μίλησε σήμερα, Τρίτη 5 Ιουλίου, στο συνέδριο του Economist. «Η απάντηση στις απειλές είναι οι πράξεις για να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ασφαλείας απέναντι στον αναθεωρητισμό» ξεκαθάρισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην ενότητα «Security challenges for Europe and the Middle East against the backdrop of geopolitical turmoil».



Όπως είπε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, «το περιβάλλον ασφαλείας άλλαξε μετά την εισβολή της Ρωσίας» κάτι που προκάλεσε «πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο» αλλά και «τολμηρές αποφάσεις με επέκταση του ΝΑΤΟ».

Πέρα από τη Φινλανδία και τη Σουηδία, στάθηκε στη στρατιωτική ενίσχυση χωρών στα νοτιοανατολικά, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία ενώ υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη ευθυγράμμισε τη στρατηγική της πυξίδα με το περιεχόμενο του ΝΑΤΟ».

«Αναγνώρισε», συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «τις απειλές και ανέπτυξε δυνατότητες». Χαρακτήρισε, δε, «ιστορική την απόφαση της Γερμανίας να επενδύσει σε εξοπλισμούς ύψους 100 δις» ενώ πρόσθεσε ότι για να αποδώσουν «οι κυρώσεις στη Ρωσία πρέπει το μέτωπο να παραμείνει αρραγές».



Για τις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι «έχουμε επενδύσει στη συνεργασία μας με Κύπρο και Ισραήλ» ενώ συνέχισε λέγοντας ότι οι τρεις χώρες έχουν «κοινή προσέγγιση για το τι συνιστά σταθερό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή». Για την Τουρκία, ο Ν. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι πρέπει να αλλάξει στάση και «να παίξει με τους κανόνες», δηλαδή να τηρεί συμφωνίες, να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. «Αν αλλάξει συμπεριφορά», είπε, «τότε είναι ευπρόσδεκτη στην κοινότητα των χωρών που εργάζονται για την σταθερότητα στην περιοχή».

Τι ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντζ ξεκίνησε την παρέμβασή του λέγοντας ότι «το Ισραήλ βρίσκεται πάντοτε αντιμέτωπο με πολέμους» και συνέχισε: «Σήμερα βλέπουμε ότι ο πόλεμος είναι μια πιθανότητα παντού».



«Όπως μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάθε χώρα πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της» συμπλήρωσε. «Ο πόλεμος», είπε, «μας υπενθυμίζει ότι σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο η συνεργασία για την ειρήνη είναι σημαντική». Χαρακτήρισε τις σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο «στενές» που «προάγονται από διάλογο» και συνιστούν μια «συμμαχία Άμυνας στη Μέση Ανατολή με κοινά συμφέροντα» αλλά και κοινές απειλές.



Αναφέρθηκε στη στρατιωτική παρουσία του Ιράν, λέγοντας ότι αποτελεί την εντονότερη «της τελευταίας δεκαετίας» και ταυτόχρονα, συνιστά, «απειλή για τη σταθερότητα με τις σχέσεις του με τη Χεζμπολά». Ειδικότερα, για την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, «δημιουργεί», σύμφωνα με τον Μπένι Γκαντζ, «ευρύτερη θετική κατάσταση στην περιοχή».

«Για να γράψουμε σωστά την ιστορία, πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και να έχουμε στο νου μας τα παιδιά μας» κατέληξε ο Μπένι Γκαντζ.



Υπουργός Άμυνας Κύπρου: «Ζούμε σε δύσκολες καταστάσεις όπου το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα»



«Ζούμε σε δύσκολες καταστάσεις όπου το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα» τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης. Για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σχολίασε ότι «είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ λειτούργησε ομόφωνα και με ταχύτητα και σε θέματα σταθερότητας και ασφάλειας».



Όπως είπε, αυτός είναι «ο μόνος τροπος να αντιμετωπίσουμε» τις προκλήσεις. «Πρέπει», πρόσθεσε, «να είμαστε ενωμένοι και να αντιδρούμε άμεσα».



«Βλέπουμε», συνέχισε, «πολιτικές αναθεωρητισμού» από πλευράς Τουρκίας ενώ επισήμανε ότι η Τουρκία «δεν συμμορφώθηκε με τις κυρώσεις» ενώ «παίζει ένα διπλό ρόλο κατηγορώντας «την Κύπρο και την Ελλάδα και απειλώντας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».



Την ίδια ώρα, είπε ο Χ. Πετρίδης, η Τουρκία «προχωρά σε παράνομη εκμετάλλευση και παραβίαση της ΑΟΖ της Κύπρου» ενώ δεν σταματούν «οι προκλήσεις στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου». Για την ευρωπαϊκή πυξίδα, τόνισε ότι πρέπει «να υλοποιηθούν οι αποφάσεις άμεσα και να μείνουμε ενωμένοι».



«Η Κύπρος», συμπλήρωσε, «λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή». «Πιστεύω», υπογράμμισε, «ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ο σωστός».