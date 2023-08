Νέο βίντεο Κασσελάκη για τη «σύγχρονη Αριστερά» -Ζητάει προτάσεις, «οι πολιτικοί δεν είναι παντογνώστες» - iefimerida.gr

Νέα εμφάνιση στα social media έκανε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ένα βίντεο, διάρκειας 1,5 λεπτού, ο αμερικανοτραφής επιχειρηματίας, ο οποίος προαλείφεται για υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνεται στους φίλους του κόμματος που του στέλνουν προτάσεις για να τις εντάξει στο πρόγραμμα Ανασυγκρότησης, το οποίο θα παρουσιάσει με την ανακοίνωσή της υποψηφιότητάς του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο οι άλλοι μιλούν για εμάς, εμείς μιλάμε με εσάς. Έχετε πάρει τη σκυτάλη της σύγχρονης Αριστεράς στα χέρια σας. Σας ακούμε, καταγράφουμε, φτιάχνουμε μαζί το σχέδιο μιας καλύτερης ζωής», αναφέρει εισαγωγικά ο κ. Κασσελάκης, ενώ απουσιάζει η λέξη «ΣΥΡΙΖΑ» από την παρουσίαση. Στη συνέχεια διαβάζει ορισμένες προτάσεις τις οποίες έχουν καταθέσει φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η πρόταση να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών από 300 σε 200. «Δεν νομίζω ότι ο αριθμός των βουλευτών είναι το θέμα. Νομίζω ότι είναι τα προνόμια τα οποία έχουν, τα οποία είναι ειδικά προνόμια, τα οποία είναι των λίγων και εκλεκτών. Και αυτά πρέπει να αλλάξουν», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης.

Στο ίδιο βίντεο ο φημολογούμενος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται την πρόταση να γίνει σταθερό το φορολογικό σύστημα, για 10 έτη, να γίνει ψηφιοποίηση των ραντεβού στα νοσοκομεία και παράδοση των φαρμάκων στο σπίτι στους χρόνια πάσχοντες, καθώς και «να επιστρέψει η δασοπροστασία στα δασαρχεία».

«Ξέρετε, οι πολιτικοί εμφανίζονται παντογνώστες. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο λαός είναι σοφός. Επισκεφθείτε το προφίλ μου στο Facebook και στο Instagram, διαβάστε τις προτάσεις, συμπληρώστε, διορθώστε όπου υπάρχουν λάθη, προτείνετε. Γιατί μόνο μαζί και με σχέδιο θα αναδείξουμε τις λύσεις για το μέλλον των ζωών μας!», καταλήγει στο βίντεο ο κ. Κασσελάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο εξ Αμερικής Στέφανος Κασσελάκης

Η εμφάνιση του κ. Κασσελάκη, ο οποίος μπαίνει σφήνα στις τέσσερις υποψηφιότητες για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αιφνιδίασε τους πάντες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από την περασμένη Τετάρτη, που το iefimerida έγραψε για τα σχέδια του επιχειρηματία, άρχισε ένα μπαράζ έντονου παρασκηνίου, με τον ίδιο να επανέρχεται το Σαββατοκύριακο με νέα δημοσίευση που ουσιαστικά προανήγγειλε την επισημοποίηση των αποφάσεών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινωθεί τελικά απόψε (28/8), με βίντεο το οποίο θα διανεμηθεί στα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι ο 5ος διεκδικητής της ηγεσίας και ήδη στο παρασκήνιο συντελούνται ανακατατάξεις και έντονες διεργασίες. Είναι κοινή παραδοχή πάντως ότι το νέο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δίνει νέα ώθηση στην έως τώρα ομολογουμένως υποτονική προεκλογική κούρσα και αναθερμαίνει το ενδιαφέρον μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία.



Οι 30 υπογραφές μελών της ΚΕ που απαιτούνται για την έγκριση της υποψηφιότητας στο Συνέδριο του Σαββάτου έχουν σύμφωνα με πληροφορίες συγκεντρωθεί, με πρώτο υπογράφοντα τον Παύλο Πολάκη, που θεωρείται από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές.

Από τα στρατόπεδα του Νίκου Παππά και του Στέφανου Τζουμάκα η υποψηφιότητα Κασσελάκη χαρακτηρίζεται καλοδεχούμενη παρότι απευθύνεται σε συγγενικά κομματικά, και όχι μόνο, ακροατήρια.

Ήδη στελέχη όπως η Δώρα Αυγέρη και η Ραλλία Χριστίδου έχουν εκφραστεί θετικά για την υποψηφιότητα Κασσελάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Δεξιά ο Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον σύντροφό του Tyler Mcbeth

«Ένας μικρός πρίγκιπας στον πλανήτη του ΣΥΡΙΖA»

Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και εφοπλιστής στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στα ναυτιλιακά. «Στα 30 χρόνια του είχε αγοράσει καράβια, τα οποία πούλησε, βγάζοντας πολύ μεγάλο κέρδος για τους επενδυτές, και στη συνέχεια άνοιξε ένα δεύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στη ναυτιλία, με απόλυτη επιτυχία. Τώρα, είναι ιδρυτής ενός ομίλου από εταιρείες και μόλις 35 ετών», ανέφερε για τον κ. Κασσελάκη άρθρο του ekirikas.com, με τίτλο «Στέφανος Κασσελάκης: Ένας μικρός πρίγκιπας στον πλανήτη του ΣΥΡΙΖA».

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος (Avmag.gr), η καταγωγή του είναι από τα Χανιά, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου εξαιτίας του «παραδικαστικού κυκλώματος» οι γονείς μου έχασαν ό,τι με κόπο είχαν φτιάξει και ο ίδιος αναγκάστηκε να φύγει για την Αμερική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε στη Phillips Academy στη Μασαχουσέτη. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πρόγραμμα Huntsman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, όπου πήρε πτυχίο στις Διεθνείς Σπουδές από τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών, αλλά και στα Οικονομικά από το Wharton School.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα «CV from Greece», μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό. Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής «Center for Strategic and International Studies» στην Washington, DC. Εργάστηκε στο Λονδίνο, στην Goldman Sachs. Αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου διαπραγματεύεται εμπορεύματα με αξιοσημείωτα hedge funds και εταιρείες και συνεχίζει να ηγείται της προσπάθειας της Βόρειας Αμερικής στον γεωργικό χώρο, κάνοντας συχνά ταξίδια στην ενδοχώρα της Αμερικής για να συναντηθεί με τις εταιρείες, τους εμπόρους και τους αγρότες.