Νέα κυβερνητική εκπρόσωπος η Αριστοτελία Πελώνη -Το παρασκήνιο της παραίτησης Ταραντίλη

Σχεδόν ένα χρόνο έκλεισε η Αριστοτελία Πελώνη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού από τον Ιανουάριο 2020, προς ενίσχυση της ομάδας επικοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την όρισε αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο.

Από σήμερα, η δημοσιογράφος Αριστοτελία Πελώνη θα εκτελεί χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, μετά την παραίτηση του Χρήστου Ταραντίλη, για «οικογενειακούς λόγους».

Ποια είναι η Αριστοτελία Πελώνη



H Αριστοτελία Πελώνη γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Βοιωτίας. Σπούδασε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό της τίτλο από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τη δεκαετία του ’60. Η διατριβή εκδόθηκε το 2010 από τις εκδόσεις Πόλις. («Ιδεολογία κατά ρεαλισμού: η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, 1963-1976»).

Στο χώρο της δημοσιογραφίας εργάζεται από το 1998. Ξεκίνησε από την εφημερίδα «Τα Νέα» και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Το 2006 εντάχθηκε στο Πολιτικό τμήμα της εφημερίδας, αναλαμβάνοντας το διπλωματικό ρεπορτάζ. Από το 2012 μέχρι το 2015 είχε και την ευθύνη της στήλης «Μικροπολιτικός». Το 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό της «Καθημερινής», όπου ανέλαβε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Στην «Καθημερινή» σύστησε και έγραφε και την καθημερινή στήλη «Το Κονκλάβιο». Το 2008 ήταν υπότροφος του IVLP του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το 2011 του Marshall Memorial Fellowship του German Marshall Fund of the US. Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.

Πρόσωπο εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού

Η Αριστοτελία Πελώνη θεωρείται πρόσωπο της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Το τελευταίο διάστημα χειρίζεται επικοινωνιακά, κατ’ ανάθεσιν από τον κ. Μητσοτάκη, το μείζον πρόγραμμα του εμβολίου, ενώ όλο και πιο συχνά αναλάμβανε το τελευταίο διάστημα να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, περνώντας τις θέσεις της κυβέρνησης.

Γιατί παραιτήθηκε ο Ταραντίλης

Το τελευταίο διάστημα, αποτελούσε σχεδόν κοινό μυστικό στους δημοσιογραφικούς κύκλους ότι ο Χρήστος Ταραντίλης θα αποχωρούσε από την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πολλοί είχαν ήδη σημειώσει το γεγονός ότι ο κ. Ταραντίλης απουσίαζε από δύο κρίσιμα briefing, το ένα, μετά το Σαββατοκύριακο της Ικαρίας και το άλλο, μετά τον σάλο γύρω από το πρόσωπο της Λίνας Μενδώνη. Και τις δύο φορές, τα κάστανα κλήθηκε να βγάλει από τη φωτιά η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Ο κ. Ταραντίλης, επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους για την παραίτησή του και πράγματι η αποχώρησή του δεν σχετίζεται με την υπόθεση Λιγνάδη, όπως έσπευσε αμέσως να ερμηνεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι οικογενειακοί λόγοι που επικαλείται στην επιστολή του είναι απολύτως αληθείς, σύμφωνα με γνωρίζοντες το παρασκήνιο. Αναγκάστηκε, μάλιστα, ο ίδιος να επανέλθει με δεύτερη δήλωση για να απαντήσει στις φήμες. «Η παραίτησή μου δεν οφείλεται σε πολιτικούς λόγους, μην ερμηνεύετε αυθαίρετα την ανακοίνωσή μου», ήταν το νόημα της ανάρτησής του-απάντησης στον ΣΥΡΙΖΑ.



Πάντως, ο παραιτηθείς κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν κατόρθωσε να αφήσει στίγμα στη θέση του. Ο 48χρονος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας δυσκολεύτηκε να αφήσει το κοστούμι του πανεπιστημιακού δασκάλου και να ανταποκριθεί στο κλίμα που απαιτούσαν οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών.