Παρακολουθήστε live τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax Financial Holdings, Prem Watsa, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reinventing Greece through Investments in Innovation», που διοργανώνει ο ΣΕΒ.

Δείτε live με διερμηνεία από τους διοργανωτές:

Δείτε live χωρίς διερμηνεία: