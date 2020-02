Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία -Επενδύσεις, τουρισμός και άμυνα στο επίκεντρο

View this post on Instagram

Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι στη Σαουδική Αραβία. Μετά από πολύ καιρό ένας Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αλλα και οικονομικής σημασίας. H σημερινή επίσκεψη αποτελεί το εφαλτήριο για τη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας σε σειρά τομέων, όπως αυτοί του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού, της άμυνας. 🇬🇷 🇸🇦