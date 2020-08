Μητσοτάκης για Λίβανο: Ετοιμη η Ελλάδα να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί

Τα συλλυπητήριά του στον λαό του Λιβάνου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό.

Παράλληλα, με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στον Λίβανο.



«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας» έγραψε στο Twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γράφοντας στα αγγλικά και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται».



On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you.



Greece stands ready to provide any assistance needed.