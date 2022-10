Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια στην Τουρκία για την αναζήτηση επιζώντων - iefimerida.gr

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, για την έκρηξη με νεκρούς στην Τουρκία.

«Λυπηρό να ακούς για την τρομερή έκρηξη ορυχείου και την απώλεια ζωών στην επαρχία Bartin στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων» αναφέρει σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκρηξη στο ορυχείο στην Τουρκία.

Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το εξής: «Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει με κάθε μέσο τις τουρκικές Αρχές

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή προς τις τουρκικές Αρχές, σε συνέχεια του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Bardin, εξέφρασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σε επικοινωνία που είχε με τον Πρέσβη της Τουρκίας στη χώρα μας, Burak Özügergin, σε συνεννόηση και κατόπιν σχετικών οδηγιών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε συλλυπητήρια προς τον Πρέσβη της Τουρκίας για το πολύνεκρο δυστύχημα και την αμέριστη συμπαράσταση των ελληνικών Αρχών προς τους συγγενείς των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε να τελειώσει αίσια και σύντομα η δοκιμασία αυτή για τους εγκλωβισμένους ανθρακωρύχους. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε μέσο», συμπλήρωσε ο Υπουργός.

Τραγωδία στην Τουρκία

Nα υπενθυμίσουμε ότι δεκαπέντε άνθρωποι εξακολουθούσαν σήμερα το πρωί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο στην βορειοδυτική Τουρκία, περισσότερο από 16 ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σήμερα από τον τόπο του δυστυχήματος ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε χθες στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στο ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες παραμένουν 28, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.