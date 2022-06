Μητσοτάκης για δημογραφικό: Θα επεκταθεί το ωράριο σε παιδικούς σταθμούς και δημοτικά έως τις 6 το απόγευμα - iefimerida.gr

Εθνικό, υπαρξιακό ζήτημα χαρακτήρισε το δημογραφικό ζήτημα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία εργάζεται για αυτό το θέμα κατά την παρέμβαση του στο Συνέδριο «Δημογραφικό - Η μεγάλη Πρόκληση», που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

«Δεν μιλάμε για μία απειλή κατά της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά για μία ευθεία υπονόμευση της δυνατότητας του τόπου να παράγει πλούτο σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ισχυρό ιστό, που ενώνει τους πολίτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξ' ου και ο κίνδυνος είναι επίκαιρος, όσο και καθοριστικός» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά τον ορισμό αρμοδίου υπουργικού χαρτοφυλακίου για το ζήτημα του δημογραφικού και των ζητημάτων της οικογένειας ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου για το συντονισμό όλων των δράσεων και των σχετικών πρωτοβουλιών, που διατρέχουν οριζόντια τις σχετικές υπηρεσίες και τα υπουργεία.

Επέκταση ωραρίου παιδικών σταθμών και δημοτικών έως τις 6

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας η πρωτοβουλία της άμεσης επέκτασης του ωραρίου των παιδικών σταθμών και δημοτικών σχολείων έως τις 6 το απόγευμα ώστε να συμπεριλάβει και την ενότητα της μελέτης των παιδιών. Επιπλέον γνωστοποίησε ότι δρομολογείται η στελέχωση των μονάδων υγείας της περιφέρειας και κυρίως των νησιών από γυναικολόγους και παιδιάτρους, προκειμένου να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας εκεί. «Πρόκειται για μία ξεχωριστή πρόκληση για έναν πληθυσμό, που γερνά» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και υπενθύμισε πως έχει καλέσει επανειλημμένως όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου σε μία διακομματική συνεργασία καθώς κοινά προβλήματα απαιτούν κοινή αντιμετώπιση.

«Μόνο εάν δούμε κατάματα την απειλή μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι η κυβέρνηση προτάσσει πολυμέτωπη αντιμετώπιση του ζητήματος από τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την αντιστροφή του braindrain, τις θετικές ειδήσεις περί νέων επενδύσεων έως τα κίνητρα για την πολιτική φθηνής στέγης μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα τη ένταξης των νομίμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία ως απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών σε κλάδους όπως ο πρωτογενής τομέας και αυτός των κατασκευών. «Προσοχή όμως η νέα πολιτική δεν θα γίνει με τρόπο που να αφήσει κάποιον πίσω, ούτε οι νέοι Έλληνες να μην μπορούν να βρουν δουλειά, ούτε να επικρατούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τους αλλοδαπούς εργαζομένους. Μία χώρα μεσηλίκων μπορεί να ανανεωθεί με ανθρώπους που ασπάζονται τις αξίες της και μπορούν να κάνουν οικογένεια εδώ και να τη συντηρήσουν. Δεν μιλώ για ένα εύκολο ζήτημα, αλλά οφείλουμε να το εξετάσουμε με ευθύνη, σοβαρότητα και θάρρος, αλλά και με την εθνική αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη σε έναν πολιτισμό που αντέχει στους αιώνες» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού για το Δημογραφικό