Μεταναστευτικό: Απόλυτη στήριξη της Κομισιόν -«Τα σύνορα είναι ευθύνη της ΕΕ, όχι μόνο της Ελλάδας»

Με απόλυτο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφή την στήριξή της στην Ελλάδα ως προς την κατάσταση που διαμορφώνεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα για το μεταναστευτικό.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη της ηγεσίας της ΕΕ στον Εβρο (Ουρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Νταβίντ Σασόλι και Σάρλ Μισέλ) και την υπερπτήση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω από τα σύνορα με ελικόπτερο και τις διαβεβαιώσεις για αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, η Κομισιόν ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της τα σχετικά βίντεο.

«Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι μόνο η διαχείριση της Ελλάδας.

Είναι ευθύνη της Ευρώπης στο σύνολό της.

Και θα το διαχειριστούμε με ομαλό τρόπο, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα» ήταν η ανάρτηση που συνόδευε το βίντεο.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα πλάνα με την ηγεσία της ΕΕ να φτάνει στον Εβρο όπου τους υποδέχθηκε ο Ελληνας πρωθυπουργός.

«Η παρουσία μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους Ελληνες πολίτες, στους Ευρωπαίους και στη διεθνή κοινότητα: Τα ελληνικά σύνορα, είναι τα σύνορα της Ευρώπης» αναφέρει χαρακτηριστικά με λεζάντες στα αγγλικά η Κομισιόν και προσθέτει: «Στηρίζουμε απόλυτα τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και θα κάνουμε ο,τιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε. Προστατεύοντας τα σύνορα, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, είναι ουσιώδες».

Η Κομισιόν ανήρτησε επίσης νωρίτερα, τις δηλώσεις της Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν από τον Εβρο, όπου επαναλαμβάνει πως για την κατάσταση στα σύνορα της Ελλάδος, υπεύθυνη είναι η ΕΕ στο σύνολό της και διαβεβαιώνει πως «θα τα καταφέρουμε με σωστό τρόπο με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα».