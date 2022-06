Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέδριο για το Δημογραφικό.



Ο πρωθυπουργός άνοιξε την αυλαία στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 – Η Μεγάλη Πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.



Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού