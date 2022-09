Κ.Πιερρακάκης: Η έννοια ψηφιακό κράτος έμοιαζε το ίδιο ειρωνική με το μετρό της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

«Εκθέσεις όπως η Beyond μας θυμίζουν ότι πρέπει να πάμε beyond, ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα παραπάνω», επισήμανε από το βήμα των εγκαινίων της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τη δυναμική που παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη και η χώρα γενικότερα επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης κηρύσσοντας τα εγκαίνια της έκθεσης Beyond στη ΔΕΘ.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε πως στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζονται συνεχώς καινούργιες τεχνολογικές επενδύσεις και ότι είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και άλλες.

Σημείωσε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες από 500 τον Μάρτιο του 2020 έφτασαν τις 1500, μέσω του gov.gr, ενώ μίλησε για “έκρηξη” ψηφιακών συναλλαγών, οι οποίες από 8,8 εκατ. το 2018, ανήλθαν σε 567 εκατ. το 2021 και φέτος αναμένεται να φτάσουν το 1 δισ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Thessaloniki Innovation Capital που συνοδεύει ως μότο τη φετινή έκθεση φάνταζε ως ειρωνεία.

«Η έννοια ψηφιακό κράτος έμοιαζε το ίδιο ειρωνική με το μετρό της Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηριστικά ενώ περιέγραψε τη μετατροπή της υγειονομικής κρίσης του Covid από πεπρωμένο σε ελατήριο

«Αναπτύξαμε δεξιότητες και κρίση που μπορούμε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας στην αναδρομή που συνετελέσθη στη χώρα από το 2009 και μετά.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος σημείωσε πως η Beyond είναι μία σημαντική έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται η συνεργασία υπουργείων, της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Δήμας υπογράμμισε ότι πολλές επιχειρήσεις και επιστημονικές ομάδες εκθέτουν στην Beyond προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ στόχος είναι η συγκεκριμένη έκθεση να επεκταθεί πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης τόνισε πως η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε επενδυτικό κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας και η Beyond ενσαρκώνει το κεντρικό μήνυμα της, που είναι το Get Future Ready.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας ανέφερε πως η Beyond θα αποτελέσει μία έκθεση που θα ανταγωνιστεί μεγάλες ανάλογες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η Beyond θα εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς τεχνολογίας και καινοτομίας στη Ν.Α. Ευρώπη.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης σημείωσε πως η Beyond είναι ένα πολυδιάστατο γεγονός και η Περιφέρεια Αττικής θα εξακολουθήσει να είναι παρούσα στη συγκεκριμένη έκθεση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση των εγκαινίων απηύθυναν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, Γιώτα Παπαρίδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Θεόφιλος Μυλωνάς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Info Quest Technologies, Δημήτρης Εφορακόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της CISCO Ελλάδος, Πορτογαλίας, Κύπρου και Μάλτας, Αντώνης Τσιμπούκης, ο αντιπρόεδρος της Ιntracom Telecom, Αναστάσιος Δημόπουλος και ο brand sales specialist της IBM Ελλάδος, Θωμάς Δίντσης

Η Beyond πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Την Έκθεση συνδιοργανώνουν η ΔΕΘ-Helexpo, η Be-Best και οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC).