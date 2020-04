Kορωνοϊός: Σύνοδος Κορυφής στις 23 Απριλίου για τις αποφάσεις του Eurogroup

Στις 23 Απριλίου θα συγκληθεί Σύνοδος Κορυφής προκειμένου οι ηγέτες των κρατών να συμφωνήσουν στο πακέτο μέτρων που αποφάσισε χθες το Eurogroup

Οι ηγέτες των κρατών μελών θα συνεδριάσουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να εγκρίνουν τις αποφάσεις του χθεσινού Eurogroup για το πακέτο 540 δισ. ευρώ για την στήριξη των χωρών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σημειώνοντας ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επεξεργαστεί οδικό χάρτη και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης «για να εξασφαλιστεί η ευημερία των Ευρωπαίων και να επανέλθει η ΕΕ στην ανάπτυξη πάνω στη βάση πράσινης και ψηφιακής στρατηγικής».

I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020.



With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.



Statement 👉https://t.co/JnfWQTAWjl