ΚΙΝΑΛ: Ανακοινώθηκαν οι νέοι Τομεάρχες και τα μέλη των Τομέων -Πάνω από 1.000 στελέχη, όλα τα ονόματα [λίστα]

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πλήρης σύνθεση των Τομέων Πολιτικής του ΚΙΝΑΛ καθώς και οι γραμματείς κάθε τομέα.
Η συγκρότηση τους κράτησε αρκετές εβδομάδες και η τελική λίστα εγκρίθηκε από τη Κ.Ε στη χθεσινή συνεδρίασή της.
Το κύριο καθήκον των Τομέων αφορά στην προγραμματική επεξεργασία των θέσεων του κόμματος και τις καθημερινές πολιτικές του παρεμβάσεις στα πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν. «Ασκούμε μαχητική, υπεύθυνη και προγραμματική αντιπολίτευση. Με προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας απέναντι σε συντηρητικές πολιτικές», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.
Στο νέο σχήμα Τομέων εντάσσονται περισσότερα από 1.300 στελέχη του κόμματος. Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια του επιμέρους σχεδιασμού του κάθε Τομέα, θα αξιοποιηθεί κάθε διαθεσιμότητα και άλλων στελεχών να συμμετάσχουν. Για τη συγκρότηση των Τομέων Πολιτικής, αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα οι αυτοπροτάσεις των στελεχών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην ανοιχτή πλατφόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στους Τομείς, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το σύνολο των στελεχών και μελών του Κινήματος Αλλαγής.
Οι συνθέσεις των Τομέων Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΟΥΛΑ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΙΖΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΡΙΣΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΙΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΥΓΟΥΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΙΤΟΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΕΝΝΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΩΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΑΜΠΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΜΑΝΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΖΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΕΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ – ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΟΣΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΜΕΡ ΑΜΑΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΤΖΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΥΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΡΙΚΑ ΝΙΚΗ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΟΥΜΠ ΙΩΣΗΦ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΠΑΤΑΣ ΣΑΚΗΣ
ΛΟΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΙΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΡΗΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΕΖΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΦΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΥΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΝΕΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΡΥΛΛΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΜΙΖΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ
ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ
ΓΚΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΠΖΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΪΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΕΝΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΚΟΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΕΠΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΥΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΣΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΙΝΤΟΥ ΤΖΙΝΑ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΤΖΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΚΟΥΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΑΦΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥΠΕΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΜΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΕΜΙΝΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΣΗ ΝΙΚΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑ
ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΒΕΛΙΝΑ
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΑΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΝΕΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΝΑΝΣΥ
ΚΟΝΔΡΑΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΑΟΥΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΔΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΛΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΕΜΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΖΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΣΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜHTΡΗΣ
ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΤΕΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΓΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΣΣΟΚΙ ΣΕΝΤΚΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΟΥΠΕΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΩΡΙΔΑ ΒΑΓΙΑ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΑΡΙΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΒΕΤΑ
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΛΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥΡΑΛΗΣ – ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΛΤΟΥΝΗ ΧΑΡΑ
ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕΔΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΒΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΖΩΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΣΥΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΧΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΧΜΕΤ ΣΟΥΧΑ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΜΠΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΛΛΑ ΕΥΗ
ΝΙΑΒΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΞΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΘΗ
ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΤΣΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΕΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ
ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΡΟΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΣΟΛΤΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΧΑΛΙΑΠΑ ΝΑΤΑΣΑ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΛΕΥΚΗ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΡΕΩΝ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΛΤΑΔΟΡΟΥ ΚΕΛΛΥ
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΦΑ ΚΙΚΗ
ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΜΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΚΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΕΤΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΛΥΓΝΟΥ ΣΟΥΛΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΙΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ – ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΖΑΝΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΚΑΠΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΗΣ
ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΟΥΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΑΛΚΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΛΑΚΑΣΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΑΒΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΤΗΡΗ ΛΥΔΙΑ
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΙΑΝΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΚΑΡΦΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΟΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΓΧΗ
ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΡΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΕΜΠΕΚΗ ΕΛΣΑ
ΖΕΠΠΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΙΟΜΙΔΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΛΑΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΖΑΚΑ ΜΠΕΤΥ
ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΡΕΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΦΥΡΗ ΣΙΣΣΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΕΓΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΜΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ
ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΖΑΧΜΑΝΙΔΗ ΙΡΙΣ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΕΡΜΕΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΣΠΙΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΟΛΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΙΚΗ
ΣΑΞΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΦΗΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΑΤΤΥ)
ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΕΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΝΑΣΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΛΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΜΜΥ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΣΙΤΗΛΟΥ ΣΟΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΜΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΒΓΕΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΝΟΥΣΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΤΑΡΤΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΔΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΗΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΚΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΟΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΕΚΟΥ ΕΦΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΔΟΥΛΑ ΣΕΒΤΖΑΝ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΛΗΜΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ
ΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΜΩΝ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΕΣΛΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΔΙΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΨΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΙΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΖΑΚΗ ΕΜΥ
ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΡΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΛΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΣΣΑΡΗ ΜΑΡΑ
ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΩΠΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΡΕΑ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΗΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΛΙΦΕΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΖΟΥΠΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΚΑΝΗ ΡΟΥΛΑ
ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΥ
ΠΑΤΙΛΗ ΡΟΥΛΑ
ΡΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΤΖΙΝΕΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΕΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΒΑΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΟΣΙΝΆΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΑ ΑΡΕΤΗ
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΤΟΎΣΚΑ ΜΑΡΊΝΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΕΚΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΕΛΕ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΩ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΥΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΖΑΜΗ ΝΑΣΡΟΥΝΤΙΝ
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΛΙΤΣΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ – ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΜΕΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΚΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΚΑΔΙAΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΜΑΝΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΕΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ
ΚΕΤΙΚΗΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΤΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΦΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΟΥΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΟΤΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΙΕΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΟΥΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΥΤΣΗΣ ΑΚΗΣ
ΜΠΕΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΖΗ ΛΙΛΙΑΝ
ΚΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΝΤΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΛΑΧΑΚΗ-ΕΛΑΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗ-ΖΩΗ
ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΙΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΥΛΕΑ ΡΟΗ
ΠΕΛΛΗ ΛΙΝΤΑ
ΤΕΝΤΟΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΩΝΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΤΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ-ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΠΙΤΤΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΤΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΟΥΦΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΙΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΟΥΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Β.ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ: ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ: ΝΑΝΤΕΡ (ΑΝΔΡΕΑΣ) ΕΛ ΤΑΧΕΡ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ ΣΥΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΛΑΠΟΡΤΑ ΆΝΝΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΙΣΚΠΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΑ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΑΣΙΑ ΑΜΑΛΊΑ
ΠΑΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΙΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΤΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΑΚΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΝΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΤΖΟΥ – ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΦΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΤΣΙΑΚΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προστίθενται στον Τομέα:
Ως Αναπληρώτρια Γραμματέας η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ως μέλος της Γραμματείας ο ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΙΝΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ