Ο Ιταλός φαρσέρ του Τwitter ξαναχτύπησε: Χάκαρε τον Αλκιβιάδη Στεφανή και «πέθανε» τον Οτσαλάν

Θύμα φαρσέρ του διαδικτύου «έπεσε» ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο λογαριασμός @AstefanisGR, από τον οποίο ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες διάφορες ψευδείς αναρτήσεις, δεν ανήκει στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

Πίσω από τις αναρτήσεις που γίνονται από τον συγκεκριμένο λογαριασμό φαίνεται να είναι ο γνωστός Ιταλός φαρσέρ Τομάσο Ντεμπενεντέτι, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναστατώσει το διαδίκτυο με διάφορους fake θανάτους διάσημων προσώπων.

Αυτή τη φορά θύμα του έπεσε ο Αλκιβιάδης Στεφανής καθώς από με το όνομά του ανέβηκαν μια σειρά από αναρτήσεις για δήθεν θάνατο του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Λίγο μετά τις 13.30 εμφανίστηκε στον λογαριασμό του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας το μήνυμα “Ο Α. Οτσαλάν έχει πεθάνει” κάτι που φυσικά δεν ισχύει ενώ αργότερα συνεχίστηκαν αναρτήσεις σε παρόμοιο ύφος.

Greek Embassy in Ankara confirms the news of the death of Kurdish leader Abdullah Öcalan.