Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης Σκρέκα-Πάιατ

Οι εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και οι διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις που είναι υπό κατασκευή συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που είχαν το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σημαντικά έργα που είτε ολοκληρώνονται είτε έχουν δρομολογηθεί, όπως οι αγωγοί φυσικού αερίου IGB και Νέας Μεσημβρίας-Γευγελής, ο πλωτός τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη και τα σχέδια διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις όμορες βαλκανικές χώρες. Πρόκειται, τονίζει το ΥΠΕΝ, για επενδύσεις που καταδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που συνάδει με την ενεργειακή στρατηγική των ΗΠΑ.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια αποτελεί εχέγγυο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών. Αναφέρθηκε επίσης στην υψηλή ανάπτυξη που έχουν σημειώσει τα τελευταία έτη οι εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, γεγονός που διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.

Παράλληλα, καλωσόρισε το ενδιαφέρον των αμερικανικών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας ότι ενισχύουν τη διεθνή επενδυτική εικόνα της χώρας μας και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ εξήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην προσπάθεια για τον ανασχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και πρόσθεσε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειών.

