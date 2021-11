Χαρδαλιάς: Συνεργασία μεταξύ κρατών ώστε να διασφαλισθεί διαχρονικά το κοινό εγχείρημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

«Καθίσταται δεδομένο ότι οι προκλήσεις και οι απειλές που όλοι έχουμε μπροστά μας είναι τόσο σύνθετες, που καμία χώρα δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μόνη της. Απαιτείται συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μας, ώστε να διασφαλισθεί διαχρονικά το κοινό εγχείρημά μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη των εργασιών της 7ης συνόδου των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων (7th Forum of the Commanders of European Land Forces). Η σύνοδος διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στη χώρα μας από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), 10 και 11 Νοεμβρίου 2021, με κεντρικό της θέμα: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Στρατοί-Δυνατότητες συνεργατικής ασφάλειας για την αντιμετώπισή τους».

Η ομιλία του Νίκου Χαρδαλιά

«Είναι κοινή πλέον η εκτίμηση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση της και να αποφασίσει αν θα παραμείνει μόνο μια μεγάλη οικονομική αγορά ή αν θα αναλάβει το ρόλο που της αντιστοιχεί ως γεωπολιτική υπερδύναμη και πάροχος ασφάλειας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 'Αμυνάς της, ως μια ουσιαστική πτυχή της εξωτερικής της δράσης, η οποία θα αναδείξει τον παγκόσμιο στρατηγικό της ρόλο, αλλά και την ικανότητά της να ενεργεί αυτόνομα, όταν και όπου κριθεί απαραίτητο.

Τούτο βέβαια συνεπάγεται ότι χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση στις επιμέρους εθνικές πολιτικές μας, μια προσέγγιση που θα συμβάλλει στην καλύτερη επιδίωξη των στρατηγικών μας συμφερόντων, στο πλαίσιο πάντα της αυξημένης αμοιβαιότητας και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις σχέσεις μας με τους λοιπούς παγκόσμιους δρώντες», παρατήρησε.

«Είναι σίγουρο ότι η οικοδόμηση αυξημένων στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα συνεισφέρει μόνο στην επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων, αλλά θα συνδράμει περαιτέρω στην ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, η οποία θα μεταφραστεί σταδιακά σε τεχνολογική κυριαρχία, που αποτελεί θεμελιώδη προοπτική της στρατηγικής αυτονομίας.

Μια ισχυρή και αυτόνομη Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς το ΝΑΤΟ, επιλύοντας χρόνια ζητήματα των ευρωπαϊκών κρατών στους τομείς της διαλειτουργικότητας, της στρατιωτικής κινητικότητας, αλλά και των χαμηλών αμυντικών προϋπολογισμών τους.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ανταγωνιστή του ΝΑΤΟ, αντίθετα συνιστά αναντικατάστατο εταίρο, ο οποίος συμβάλλει στην ευρύτερη δυνατότητα άμυνας και ασφάλειας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συμπληρώνοντας και ενισχύοντάς την», επανέλαβε.

«Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένας παγκόσμιος δρώντας, έχει αναμφίβολα γεωστρατηγικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Σαχέλ, συμφέροντα τα οποία την υποχρεώνουν να τα υπερασπιστεί και μάλιστα να αναλάβει αυτή την πρόκληση με μια ανανεωμένη αίσθηση επείγοντος, προκειμένου να συμπληρωθούν τα όποια κενά έχουν παρουσιαστεί από τη μη παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα», επισήμανε περαιτέρω.

«Η Ελλάδα, συνιστά ανεπιφύλακτα θιασώτη της πολυμερούς προσέγγισης, σε ό,τι αφορά τις περίπλοκες, παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας και παράλληλα σταθερό υποστηρικτή της απόλυτης ανάγκης για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, χωρίς αυτό να σημαίνει διασάλευση των διατλαντικών δεσμών μας. Ως χώρα, στηρίζουμε απερίφραστα μια ισχυρή, στενότερη, συνεργατική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επανέλαβε.

Με σταθερό πάντα προσανατολισμό την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και την αρχή της καλής γειτονίας, οικοδομούμε ισχυρές συμμαχίες με χώρες οι οποίες μοιράζονται το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες, προσβλέποντας στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, για όλα τα κράτη του γεωγραφικού μας περίγυρου» κατέληξε.

Στη σύνοδο συμμετέχουν 28 αρχηγοί Στρατών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και διοικητών άλλων δομών, όπως της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Ευρώπης και Αφρικής (USAREUR - AF), της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Επιτροπής (EUMC), καθώς και του Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (LANDCOM).