Ποιος είναι ο Γιώργος Ζαββός που αναλαμβάνει υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τις τράπεζες

Ο Γιώργος Ζαββός είναι ο νέος υφυπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει αναλάβει την αρμοδιότητα της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή των τραπεζών.

Ο κ. Ζαββός, που είναι ένας από τους 21 συνολικά εξωκοινοβουλευτικούς που μετέχουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα, έχει μακρά θητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.



Ο Γιώργος Ζαββός γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Τμήματος Νομικής του Κολεγίου της Ευρώπης (College of Europe) της Bruges του Βελγίου. Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία.

Ο Γιώργος Ζαββός έχει βαθειά γνώση και εμπειρία στα Ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα ως αποτέλεσμα της τριακονταετούς θητείας του στις Βρυξέλλες όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Ευρωβουλευτής της ΝΔ και Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Γενική Διεύθυνση XV (Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Εταιρικού Δικαίου) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ήταν βασικός συντάκτης της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας, του ακρογωνιαίου λίθου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής νομοθεσίας.

Την περίοδο 1990-1994 εξελέγη Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε μέλος της Νομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου και ήταν ο εισηγητής για την Οδηγία για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και για την Οδηγία για τα Επικουρικά Ταμεία.

Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ήταν ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο εισηγητής της Επιτροπής Έλεγχου Προϋπολογισμού για την λογοδοσία και πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Επιπλέον, διετέλεσε μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον δανεισμό και χρηματοδοτήσεις στα Κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και μέλος των Μεικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη Ρωσία (Δούμα) και τις ΗΠΑ (Κογκρέσο). Την περίοδο 1991-1993 ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου η οποία προετοίμασε τον Τραπεζικό Νόμο του 1992 και την προσαρμογή της Ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Γιωργος Ζαββός ήταν ο πρώτος Πρεσβευτής και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Σλοβακίας (1994 - 1997). Από το 1997 μέχρι το 2002 ήταν Σύμβουλος στην Γ. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα της Διεύρυνσης και του Συμφώνου Σταθερότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Από το 2002 έως το 2017 ο Γιώργος Ζαββός ήταν Νομικός Σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και έχει εκπροσώπησε την Κομισιόν σε περίπου 150 υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν επιφορτισμένος με θέματα χρηματοπιστωτικού δικαίου, χρηματοδοτικών συμβάσεων για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών καθώς και με θέματα εσωτερικής αγοράς (ΜΜΕ, βιομηχανίας τυποποίησης, περιβάλλοντος, ενέργειας).

Από το 2018, ήταν Senior Advisor σε θέματα Οικονομίας και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου στο Center for European Policy Studies, ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα think tanks σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γιώργος Ζαββός διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London University, Queen Mary, Centre for Commercial Law Studies 2004-2007). Την περίοδο 1991-1994 ήταν Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστήμιου των Βρυξελλών (Université Libre des Bruxelles, Solvay Business School) για θέματα Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Πολιτικής. Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Η Τραπεζική Πολιτική της ΕΟΚ εν όψει του 1992. Στρατηγικές Επιλογές για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα " (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) και συν-επιμελητής του βιβλίου "Η Πολιτική της ΕΕ για τις Τράπεζες και τα Χρηματιστήρια " ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων και μελετών για την πολιτική της ΕΕ για τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια συμπεριλαμβανομένων: "Banking Integration and 1992: Legal Issues and Policy", Harvard International Law Journal, ενώ είναι ένας εκ των δυο συγγραφέων του κεφαλαίου "Single Resolution Mechanism: Legal Foundation, Governance Structure and Financing" που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector, London 2015, Edward Edgar Publishing.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας με τον Διπλό Σταυρό της Δημοκρατίας.