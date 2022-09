Γιάννης Τσακίρης: Οι εγγυήσεις δανείων βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Τσακίρης μίλησε σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο ΤΜΕΔΕ, για τις εγγυήσεις δανείων και τις χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Οι εγγυήσεις δανείων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι το πιο σημαντικό εργαλείο πρόσβασης στη χρηματοδότηση για αυτές τις επιχειρήσεις. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), δημιούργησε τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία απέδειξαν την αξία τους, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμβάλλοντας στο να κρατηθεί όρθια η αγορά. Χρησιμοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους συνεχίζουμε με νέα πιο έξυπνα και πιο στοχευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα εγγυήσεων δανείων για ΜΜΕ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό επεσήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας χθες, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στην Ετήσια Διημερίδα του πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM), με θέμα «Πέρα από τις εγγυήσεις δανείων - οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των εγγυοδοτικών ιδρυμάτων» («Beyond loan guarantees - the services and products of guarantee institutions»), η οποία φιλοξενήθηκε από το ΤΜΕΔΕ.

Επίκεντρο της Διημερίδας αποτέλεσε η επόμενη μέρα της εγγυοδοσίας ως υπηρεσία και το συνολικό χαρτοφυλάκιο επιλογών και προϊόντων που δημιουργούνται γύρω από αυτήν. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εγγυοδοτικών φορέων-μελών του AECM, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τις προκλήσεις, τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες των εναλλακτικών μορφών εγγυοδοσίας και τα οφέλη που αυτές συνεπάγονται για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σημαντικό ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, λέει ο Τσακίρης

Ο κ. Τσακίρης μίλησε για τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως τον σημαντικότερο φορέα εγγυοδοσίας του ελληνικού κράτους αλλά και για τον ρόλο των εγγυήσεων ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο τονίζοντας: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως φορέας εγγυοδοσίας του ελληνικού κράτους, έχει ήδη χορηγήσει περισσότερα από 8,3 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της αγοράς με περισσότερα από 39.000 νέα δάνεια, ενώ έχει συνδράμει ταυτόχρονα στη δημιουργία πάνω από 18.600 νέων θέσεων εργασίας.

Η ΕΑΤ, χρησιμοποιώντας διάφορες κρατικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, τα περιφερειακά κονδύλια ή ακόμα και σε σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια, έχει καταφέρει να σχεδιάζει χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη στήριξη όλων των ελληνικών επιχειρήσεων. Μόνο το περασμένο έτος σχεδίασε έξι νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προϋπολογισμού δανείων ύψους 900 εκατ. Επίσης, φέτος, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς, ερχόμαστε να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με τον σχεδιασμό τριών νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, στηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κάτι που επιτάσσει άλλωστε η ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά».