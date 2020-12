Γεννηματά: Τα ημίμετρα της κυβέρνησης δεν βοηθούν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Σοβαρούς προβληματισμούς και ενστάσεις για τους χειρισμούς και τις αποφάσεις της κυβέρνησης εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για ημίμετρα που δεν βοηθούν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ούτε είναι υπέρ της υγείας των πολιτών. «Τα επαναλαμβανόμενα κλεισίματα - το lockdown ακορντεόν – θα αποβούν σε βάρος και της υγείας των πολιτών και της οικονομίας. Σε κάθε κλείσιμο, σε κάθε παράταση κάποιοι πλήττονται. Τα ημίμετρα δεν βοηθούν την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους ούτε είναι υπέρ της υγείας των πολιτών», σημείωσε η κ. Γεννηματά.

Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο με μαζικά τεστ έχεις αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα και μόνο τότε μπορείς να σχεδιάσεις με ασφάλεια, χωρίς να βάζεις σε κίνδυνο ούτε την υγεία, ούτε την οικονομία.

Γεννηματά για click away: Αφορά μόνο το 15% των επιχειρήσεων

Αναφορικά με το click away, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι αφορά περίπου το 15% των επιχειρήσεων που έχουν e-shop και άρα μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. «Η συντριπτική πλειοψηφία μένει εκτός. Σε μια περίοδο που αναλογεί στο 20% - ίσως και παραπάνω - του τζίρου συνολικά χρονιάς. Καλλιέργησε η κυβέρνηση την προσδοκία, ότι τώρα ανοίγει το λιανεμπόριο, την άλλη εβδομάδα ανοίγει το λιανεμπόριο, ετοιμάζονταν οι άνθρωποι, προμηθευόταν προϊόντα για να λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους», σημείωσε.

Απαντώντας σχετικά με το ποια θα ήταν η εναλλακτική, η κ. Γεννηματά τόνισε: Πρώτον ελέγχεις με τα μαζικά τεστ που μπορείς να ανοίξεις. Δεύτερον θα μπορούσαν να δώσουν προγράμματα από το Μάρτιο, έτσι ώστε να μπουν σε πλατφόρμες και να έχουν τη δυνατότητα πολύ περισσότερα μαγαζιά να συμμετέχουν με e-shop στο click away αν οι συνθήκες το επέβαλλαν. Και τρίτον όταν παίρνεις την απόφαση να τους κρατήσεις κλειστούς πρέπει να έχεις σοβαρό πακέτο στήριξης γιατί αλλιώς θα τους οδηγήσεις σε αδιέξοδο και λουκέτο και στην ανεργία τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να μην κάνεις τίποτα απ’ όλα αυτά και να στηρίζεις μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες τελικά αφορά το click away. Και γιατί το έκαναν; Το έκαναν γιατί κατέρρευσαν οι ταχυμεταφορές και δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, που στηρίζονταν στις ταχυμεταφορές και για να μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν τουλάχιστον αυτοί βρήκαν το click away για να πηγαίνει ο πελάτης μόνος του να παραλαμβάνει αυτό που έχει παραγγείλει.

«Ημίμετρα και για τις εκκλησίες»

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα με τη λειτουργία των εκκλησιών, η Φώφη Γεννηματά σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά με ημίμετρα για τα μάτια του κόσμου. «Ποιος θα ελέγξει τον αριθμό των πιστών που θα μπουν στις εκκλησίες; Είναι δυνατόν να κάνουν αυτό το πράγμα οι ιερείς; Περιμένω να ακούσω τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου αλλά έχουν βρεθεί λύσεις στο παρελθόν, όπως να γίνονται οι λειτουργίες χωρίς πιστούς για παράδειγμα. Γιατί στο τέλος οι εκκλησίες θα γεμίσουν και κανείς δεν θα μπορέσει να διώξει τους πιστούς που θα πάνε και θα είναι εις βάρος της υγείας τους. Είναι τεράστιο το λάθος να γίνεται διαχείριση πολιτικού κόστους σε βάρος της υγείας των πολιτών και της ίδιας της ζωής των ανθρώπων», υπογράμμισε.

«Ηττα του Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει την ήττα της μέσω της προπαγάνδας. «Το κύριο θέμα αν μπορεί να διεκδικήσει ο πρωθυπουργός με τρόπο πιεστικό και αποφασιστικό να υπάρξουν αποφάσεις στη Ευρώπη Ένωση. Όμως η αιτία του προβλήματος είναι στα μηνύματα που εκπέμπει η Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν εξέπεμψε αυτό το μήνυμα της αποφασιστικότητας απέναντι στην Τουρκία, που θα δέσμευε και θα πίεζε τους εταίρους μας να καταλήξουν να πάρουν αποφάσεις για σοβαρές κυρώσεις στην Τουρκία. Όταν διαρκώς κάνεις πίσω και δεν θέτεις τις κόκκινες γραμμές, όταν Υπουργοί σου αμφισβητούν δυνητικά, ζητήματα κυριαρχίας και όχι απλά κυριαρχικά σου δικαιώματα, στέλνεις ένα μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε, Τι, σε ποιο επίπεδο, για ποια θέματα; Είμαστε έτοιμοι για όλα; Είναι λάθος μήνυμα και διαφωνούμε απόλυτα. Αυτό το μήνυμα οδήγησε στην ήττα του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήττα που προσπαθεί να καλύψει η προπαγάνδα της Κυβέρνησης, αλλά η αλήθεια δεν κρύβεται».

«Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του Λοβέρδου»

Τέλος, σε ερώτηση για την αναφορά στο βιβλίο του Α. Λοβέρδου περί ξυλοδαρμού του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, υπογράμμισε: «Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Είναι όμως αυτονόητο ότι κάθε συγγραφέας και ο συγκεκριμένος, αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτά που γράφει. Η δική μου προτεραιότητα είναι τα πολύ σοβαρά προβλήματα των ανθρώπων αυτή την εποχή, όπως φαίνεται με τη δουλειά μας και με τις παρεμβάσεις μας καθημερινά».