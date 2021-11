Μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση για το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, επίσημο think tank της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο νικητής του «Βραβείου Καλύτερης Συνεργασίας» με το Wilfried Martens Centre for European Studies, κεντρικό think tank του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η ανακοίνωση της βράβευσης έγινε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των think tanks του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τον πρόεδρο του Martens Center, πρώην πρωθυπουργό της Σλοβακίας Mikulas Dzurinda, ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντική δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής στην προώθηση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους για την ευρωπαϊκή ιδέα.

Ο κύριος Dzurinda εξήρε επιπλέον τη συμβολή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα ευρωπαϊκά ζητήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή αποτελεί προστιθέμενη αξία όχι μόνον για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ευχαριστώντας το Martens Center για την ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, ο Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΔΚΚ Πάνος Σταθόπουλος επεσήμανε ότι απηχεί την εξαιρετική εργασία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, των συνεργατών και του υπεύθυνου για τις διεθνείς σχέσεις Παναγιώτη Κακολύρη, τονίζοντας ότι το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά με σύγχρονο και συνεργατικό πνεύμα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.