Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στον Χαράρι για τα εγκωμιαστικά σχόλια υπέρ της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του κορωνοϊου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρι για το βίντεο που ανέβασε εγκωμιάζοντας την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να ευχαριστήσω τον @harari_yuval για τα ευγενικά του λόγια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όλοι θα έπρεπε να κάνουν θυσίες, αλλά είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι στον αγώνα κατά του COVID-19», έγραψε στον προσωπικό τoυ λογαριασμό στο twitter, σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση ο πρωθυπουργός καθώς η ανάρτησή του είναι στα αγγλικά.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε και το σχετικό βίντεο του ιστορικού και συγγραφέα ο οποίος εμφανίζεται να λέει τα εξής: «Η Ελλάδα κάνει καταπληκτική δουλειά στη συγκράτηση αυτής της επιδημίας. Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ ποιος θα έπρεπε να ηγηθεί του κόσμου τώρα, να μας δώσει ένα σχέδιο δράσης, σίγουρα θα επέλεγα την Ελλάδα».

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM