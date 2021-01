Ευχαριστίες Δένδια σε Πομπέο: «Σε πρωτοφανές επίπεδο οι διμερείς σχέσεις»

Ευχαριστίες στον Μάικ Πομπέο για τη συνεργασία που είχαν εκφράζει ο Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαριστεί τον Αμερικανό ομόλογό του για «τα θερμά του λόγια, την εξαιρετική συνεργασία αλλά και τη σημαντική συμβολή του στη σύσφιξη των διμερών σχέσεων των δύο χωρών σε πρωτοφανές επίπεδο.

I would like to thank @SecPompeo for his warm words, our outstanding cooperation, as well as his fundamental contribution in advancing the bilateral ties of our countries to an unprecedented level.