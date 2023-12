Ο Ερντογάν στην Αθήνα: Ικανοποίηση στην κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» -Οι 15 συμφωνίες που θα αλλάξουν το κλίμα - iefimerida.gr

Αναχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Αθήνα, μετά την επίσκεψη-αστραπή, τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπογραφή 15 σημαντικών συμφωνιών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, κάνοντας τα διεθνή ΜΜΕ να μιλούν για «νέα σελίδα» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ και τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος είδαν με θετικό μάτι το ταξίδι του Ερντογάν στην Αθήνα.

Το Cnn Turk χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου «ιστορική», ενώ η Yeni Safak αναφέρει ότι η Τουρκία θέλει φίλους, αλλά περιμένει και ανταπόκριση.



Οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας Ελλάδας-Τουρκίας. Μια Διακήρυξη που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελλάδα και Τουρκία, με τις υπογραφές του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του προέδρου της Τουρκίας, δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε «ήρεμα νερά».

Ερντογάν και Μητσοτάκης υπογράφουν τη Διακήρυξη των Αθηνών / Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Συγκεκριμένα, στη Διακήρυξη υπογραμμίζεται η σημασία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο και δίνεται έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης.

Επιπλέον, η Διακήρυξη καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των επαφών στη βάση των τριών αξόνων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο: Πολιτικός διάλογος (για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στον οποίο εντάσσονται οι διερευνητικές επαφές), θετική ατζέντα (η οποία διαρκώς θα εμπλουτίζεται), Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για τη μείωση «αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές»).

Είναι μια δήλωση προθέσεων στην οποία και η Τουρκία δεσμεύεται για τους στόχους του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της φιλικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση αποφυγής δηλώσεων και ενεργειών που υπονομεύουν το πνεύμα και το γράμμα της Διακήρυξης ή θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η γειτονική χώρα δεσμεύεται στην επίλυση όποιας διαφωνίας προκύψει με την Ελλάδα με φιλικό τρόπο, είτε με απευθείας διαβουλεύσεις με τη χώρα μας είτε με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν αναιρεί τις νομικές θέσεις των δύο χωρών.

Ερντογάν και Μητσοτάκης χαμογελούν μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών / Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Μητσοτάκης: «Αισθάνομαι ιστορικό χρέος να φέρουμε τα δύο κράτη δίπλα-δίπλα» -Ερντογάν: «Είμαστε αδέλφια»

Ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου στις 12:15, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός, ενώ λίγο νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν είχε συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκαν για περισσότερο από μιάμιση ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις κοινές τους δηλώσεις έδωσαν το στίγμα για τη νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ξεχωριστή ημέρα», καθώς ύστερα από επτά χρόνια συνέρχεται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας, «κάτι που σηματοδοτεί την πρόθεση των δύο χωρών μας να αναζητήσουν νέους δημιουργικούς δρόμους στις μεταξύ τους σχέσεις». Τόνισε δε πως παρά τις επικίνδυνες διακυμάνσεις στις διμερείς σχέσεις, τους τελευταίους μήνες οι δύο χώρες βαδίζουν σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι.

«Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα, οφείλουν να ζουν ειρηνικά. Να διατυπώνουν τις διαφορές τους, που είναι γνωστές, να τις συζητούν με ειλικρίνεια και να αναζητούν συνέχεια λύσεις. Κι αν αυτές δεν γεφυρώνονται, πάντως να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις και κρίσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι θα επισκεφθεί την ερχόμενη άνοιξη την Άγκυρα, ενώ επισήμανε πως «η Γεωγραφία και η Ιστορία μάς έταξαν να ζούμε στην ίδια γειτονιά».

Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν φωνές -είμαι σίγουρος και στην Ελλάδα και στην Τουρκία- που δεν συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Όμως αισθάνομαι χρέος, ιστορικό χρέος, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να φέρουμε τα δύο κράτη δίπλα-δίπλα, όπως άλλωστε είναι και τα σύνορά μας. Μέχρι τώρα πετύχαμε οι σχέσεις μας να επανέλθουν σε ήρεμα νερά. Σήμερα, στο όνομα των επόμενων γενιών, οφείλουμε και οι δύο να χτίσουμε ένα αύριο όπου σε αυτά τα ήρεμα νερά θα φυσήξει κι ένας ούριος άνεμος, ένα αύριο ειρήνης, προόδου και συνεργασίας. Δείχνοντας ευθύνη και ρεαλισμό, θέλω σήμερα να κοιτάξω στο μέλλον».

«Η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν, μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που, σύμφωνα με την Ελλάδα, συνιστά τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να αρθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: «Διαφωνούμε στο Κυπριακό» -Η απάντηση σε Ερντογάν για την «τουρκική» μειονότητα



Ο Κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε ότι διαφωνούν με τον Τ. Ερντογάν στο Κυπριακό. «Για μας, το λέω καθαρά, δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα πρέπει να επανεκκινήσει ο διάλογος από κει που διακόπηκε το 2017. Μόνο μέσα απ' αυτόν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι ανάλογο Σύμφωνο Φιλίας και Ουδετερότητας είχε υπογραφεί στην Άγκυρα από τους Ελευθέριο Βενιζέλο και Ισμέτ Ινονού, τον Οκτώβριο του 1930, και πως, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, σήμερα, συνάπτεται Διακήρυξη Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας, μια διακήρυξη που είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν άφησε αναπάντητη την αναφορά Ερντογάν στα περί «τουρκικής μειονότητας» στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως ο προσδιορισμός της ιδιότητας (μουσουλμανική μειονότητα) καθορίζεται από την ίδια τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον κ. Ερντογάν, για δεύτερη φορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Ξέρετε, για εμάς και για εμένα προσωπικά, η Θράκη αποτελεί ένα παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων και οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας έχουν -και αγωνιζόμαστε πάντα να διασφαλίζουμε στην πράξη- ίσες ευκαιρίες. Σε αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε. Ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μειονότητας ως μουσουλμανικής καθορίζεται από την ίδια τη Συνθήκη της Λωζάννης. Χρέος δικό μας είναι αυτό το κλίμα της αρμονικής συνύπαρξης, είναι χρέος της ελληνικής έννομης τάξης, να το διασφαλίσουμε και να το ενισχύσουμε. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, και να διαβεβαιώσω βέβαια όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, ότι προς αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθεί να δουλεύει νυχθημερόν».

Στο σχόλιο του πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος δεν πρόσθεσε κάτι, και η κοινή συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με χειροκροτήματα και με μια θερμή χειραψία Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Ερντογάν: Θέλουμε να κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης -Είμαστε αδέλφια

Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι Ελλάδα και Τουρκία μοιράζονται την ίδια θάλασσα και είναι φυσικό να υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, πόσω μάλλον ανάμεσα σε δύο αδέλφια.

«Θέλουμε να κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντογάν, για να προσθέσει: «Το λέω ανοιχτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας τόσο μεγάλο το οποίο να μην μπορεί να επιλυθεί, αρκεί να κινηθούμε με καλή πίστη, να επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα. Και να μη γίνουμε από αυτούς που περνούν τη θάλασσα, αλλά πνίγονται στο ποτάμι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που έχει την ίδια αντίληψη ο κ. Μητσοτάκης».

Ο Τούρκος πρόεδρος, καταλήγοντας, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη φιλοξενία του, ευχόμενος «οι συνομιλίες μας να βγουν σε καλό για τις χώρες και για τους δύο λαούς, τους λαούς μας. Και σας περιμένω για να σας φιλοξενήσω στην επόμενη συνάντηση».

Οι 15 συμφωνίες που υπέγραψαν Αθήνα και Άγκυρα

Αθήνα και Άγκυρα υπέγραψαν 15 συνολικά συμφωνίες σε αντίστοιχους τομείς (Παιδεία, επενδύσεις, ηλεκτρική διασύνδεση, ΜμΕ επιχειρήσεις, εξαγωγές, κοινωνικών υπηρεσιών, αθλητισμού, τουρισμού, έρευνας και καινοτομίας, αγροτικής ανάπτυξης, τελωνειακής συνεργασίας, εμπορίου κ.λπ.).

Αναλυτικά οι 15 συμφωνίες:

1 . Συμφωνία στον Τομέα της ΠαιδείαςΥπογράφουν ο Υπ. Παιδείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Τούρκος Υπ. Παιδείας κ. Yusuf Tekin

Η συμφωνία στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην αναγνώριση διπλωμάτων τεχνικής εκπαίδευσης, στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στην οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για διδάσκοντες και σπουδαστές, στις ανταλλαγές σπουδαστών.

2. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ΑΔΜΗΕ - TEIAS στον Τομέα της ηλεκτρικής διασύνδεσηςΥπογράφουν ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Δημήτρης Μίχος και ο Πρόεδρος TEIAS κ. Orhan Kaldirim

Το μνημόνιο αφορά τη δημιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής μεταξύ Νέα Σάντας και Μπαμπαέσκι με στόχο την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας και την αύξηση του όγκου αμφίδρομης ροής ενέργειας κατά 600 MW.

3. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων ΕπιχειρήσεωνΥπογράφουν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan

Το μνημόνιο αναφέρεται στην ανάπτυξη δομών δικτύωσης μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών, καθώς και στην αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

4. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ECG- Eximbak στον Τομέα των ΕξαγωγώνΥπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και o CEO της Turk Eximbank κ. Ali Guney

Το μνημόνιο προωθεί τη συνεργασία των φορέων Export Credit Greece και Turk Eximbank με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού, ενημέρωση και διευκόλυνση στην επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε Ελλάδα, Τουρκία και τρίτες χώρες.

5. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) EG - Invest in TR στον Τομέα των ΕπενδύσεωνΥπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Πρόεδρος του Invest in Turkiye κ. Burak Daglioglu

Το μνημόνιο αναφέρεται στη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Invest in Turkiye με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αλληλοενημέρωση σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, η δημιουργία σταθερού και ευέλικτου επενδυτικού κλίματος, η προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών επενδυτικών προγραμμάτων.

6. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ EG – TOBB στον Τομέα των Επενδύσεων/ΕπιχειρήσεωνΥπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Αντιπρόεδρος του ΤΟΒΒ κ. Cengiz Gunay

Το μνημόνιο αφορά τη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Union of Chambers and Commodity Exchanges Of Turkiye (TOBB) με σκοπό τη στήριξη των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση των εμπορικών και επιχειρηματικών αποστολών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

7. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών με έμφαση στην Προστασία ΑμΕΑΥπογράφουν η Υπ. Οικογενειακής Πολιτικής και Κοινωνικής Συνοχής κ. Σοφία Ζαχαράκη και ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Hakan Fidan

Το μνημόνιο προωθεί τη συνεργασία για την ανάπτυξη στρατηγικών και υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον κοινωνικό ιστό. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για την εξάλειψη των ανισοτήτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη φροντίδα και την αποϊδρυματοποίηση των ΑμΕΑ.

8. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα του ΑθλητισμούΥπογράφουν ο ΥΠΕΞ κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan

Το παρόν μνημόνιο αντικαθιστά το παλαιότερο Πρωτόκολλο του 2013 και προωθεί την ενδυνάμωση του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων, τη συνεργασία για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ εθνικών ομοσπονδιών και αθλητικών ομίλων.

Κοινές Δηλώσεις / Διακηρύξεις

9. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για συνεργασία στον Τομέα του ΤουρισμούΥπογράφουν η Υπ. Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Τούρκος Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Mehmet Ersoy

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τον ρόλο του τουρισμού ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και στήριξη επαγγελματιών, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούν να συνέρχεται κάθε χρόνο η Κοινή Επιτροπή Τουρισμού με σκοπό να προωθήσει την άμεση συνεργασία ταξιδιωτικών φορέων και τουριστικών πρακτόρων, να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, να διερευνήσει τις δυνατότητες για κοινές τουριστικές επενδύσεις, με απώτερο στόχο την αύξηση των τουριστικών ροών.

10. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη ΓΓΕΤ- TUBITAK για συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας Υπογράφουν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan

Οι εθνικοί φορείς έρευνας και τεχνολογίας των δύο χωρών, με σκοπό τη συνέχιση και διεύρυνση της επιστημονικής συνεργασίας τους, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να προκηρύξουν κοινό διαγωνισμό στους τομείς: βιοεπιστημών, υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, αγροδιατροφής, κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ενέργειας, δομικών υλικών, πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.

11. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για σύγκληση Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου (JEC - JETCO)Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης και ο Τούρκος Υφυπουργός Εμπορίου κ. Sezai Ucarmak

Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη σύγκληση της 6ης Συνόδου Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου. Η τουρκική πλευρά έχει προτείνει να πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη. Στη σύνοδο θα εξεταστούν θέματα εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού.

12. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης Υπογράφουν ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης και ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Hakan Fidan

Οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των αγροτικών καλλιεργειών, να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση πλημμυρών ή ξηρασίας, να συνεργαστούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, να καταπολεμήσουν την παράνομη αλιεία, να προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

13. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για Τελωνειακή Συνεργασία Υπογράφουν ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής και ο Τούρκος Υφυπ. Εμπορίου Sezai Ucarmak

Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούν στη διοργάνωση κοινών σεμιναρίων, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών υπηρεσιών, να καταπολεμήσουν την απάτη, να προωθήσουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

14. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για τη διοργάνωση Hackathon Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης και ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ κ. Burak Akcapar

Οι δύο πλευρές προγραμματίζουν τη διοργάνωση διαδικτυακού διαγωνισμού με ενεργό συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων των δύο χωρών. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και καθημερινότητας σε αστικό περιβάλλον. Η πρόταση που θα βραβευθεί θα υποστηριχθεί από τις δύο χώρες προκειμένου να υλοποιηθεί.

15. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για επόμενη σύγκληση τεχνικής Επιτροπής για 2η γέφυρα στον Έβρο - ΕΓΝΑΤΙΑΥπογράφουν ο CEO ΕΓΝΑΤΙΑΣ κ. Κουτσούκος και ο Τούρκος Αν. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αυτοκινητοδρόμων Τουρκίας κ. Selahattin Bayramcavus

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την πρόοδο των εργασιών στην κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στην περιοχή Κήποι-Ύψαλα, την οποία εποπτεύει η Εγνατία Οδός Α.Ε., και ανακοινώνουν την επόμενη συνάντηση τεχνικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων.

Ποια είναι τα 10 ελληνικά νησιά που μπορούν να επισκέπτονται οι Τούρκοι πολίτες με βίζα-εξπρές

Επιπλέον, η Ελλάδα ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε οι Τούρκοι και οι οικογένειές τους να επισκέπτονται με ευκολότερες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη βίζα, για 10 μέρες τον χρόνο, τα ελληνικά νησιά, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, ανέφερε τα νησιά που αφορά η συμφωνία.

Οπως εξήγησε, «πάλι θα υπάρχει βίζα, πάλι θα γίνεται έλεγχος, αλλά θα γίνεται επί τόπου στα ελληνικά νησιά».

Πρόκειται για τα εξής νησιά:

Λήμνος

Λέσβος

Χίος

Ρόδος

Σύμη

Καστελλόριζο

Σάμος

Λέρος

Κάλυμνος

Κως

Φωτογραφίες: Γ.Τ Πρωθυπουργού / ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ