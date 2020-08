Επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ -Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην αν. Μεσόγειο

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαϊντ (Abdullah bin Zayed) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν η διμερής συνεργασία και περιφερειακά θέματα με έμφαση στις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

