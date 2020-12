Ο Ν. Δένδιας και ο ΥΠΕΞ των Εμιράτων συζήτησαν για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και ΗΑΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-ΗΑΕ, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

